Det gamle Braathens-flyet måtte trå til under skogbrann – den siste ferden til Sola er utsatt

Flyinteresserte som har ventet på å få se et Braathens SAFE siste DC-6 vende hjem til Sola lufthavn, må vente litt til. Flyet er kjøpt, men leveransen er forsinket med åtte måneders tid.

Det 63 år gamle flyet er det siste gjenværende eksemplaret av totalt sju Douglas DC-6B Cloudmaster som Braathens SAFE opererte i perioden 1962-1973. Det er fortsatt i daglig drift og brukes i dag som fraktfly i Alaska.

Skogbrann og buklanding

Da Teknisk Ukeblad omtalte flykjøpet i juni, var planen at flyet skulle flys over Atlanteren allerede måneden etter.

Egil Endresen, som er leder i venneforeningen ved Flyhistorisk museum Sola, opplyser nå til Solabladet at flyet trolig blir levert til våren, antakeligvis i mars 2020.

Flyet er fortsatt i bruk av dagens eier, Everts Air Cargo. Foto: Helge Nyhus

Det er flere årsaker til at overdragelsen måtte utsettes. I sommer var det noen store skogbranner i Alaska, som dagens eier, Everts Air Cargo, måtte bidra med alle tilgjengelige ressurser for å bekjempe. Det inkluderte det tidligere Braathens-flyet. Behovet ble ikke mindre etter at et av Everts' andre DC-6-fly måtte avskrives etter en buklanding, i tillegg til at to andre fly var ute av drift av tekniske årsaker.

Museet opplyser at Everts Air Cargo i dag normalt har fem-seks DC-6B i drift på sin hovedbase i Fairbanks. Totalt har selskapet 20 DC-6-skrog som brukes som delemaskiner. De utfører alt av overhaling og reparasjoner selv og har til og med sitt eget motorverksted. Propellflyene er verdifulle i Alaska for å kunne nå enkelte av utpostene som ikke har veiforbindelse og kun korte grusbaner.

Det viktigste for interessegruppa bestående av tidligere Braathens-ansatte, er uansett at de ser ut til å lykkes med å redde det siste av Braathens' DC-6B-fly fra å bli hugget opp, noe som har skjedd med de seks andre av det tidligere flyselskapets Cloudmaster-maskiner.

De får dessuten en viss kompensasjon for forsinkelsen ved at dagens eier blant annet rengjør og lakkerer en del av flyet og leverer en del av vinduene som ble fjernet i forbindelse med konverteringen til fraktfly.

Dette er det tidligere Braathens-flyet i 1998 da det fløy for Air Cargo Express. Foto: Helge Nyhus

Siste flygning

Dette er ikke en hvilken som helst DC-6B, det er faktisk det første av flyene Braathens SAFE anskaffet. Det har serienummer 45496 og fløy med registreringa LN-SUB.

Det startet sin karriere i 1956 hos Cathay Pacific i Hong Kong. Etter endt tjeneste hos Braathens har LN-SUB hatt både belgiske og kanadiske eiere, og har blitt brukt både som vannbombefly og til frakt av drivstoff.

Flytypen var viktig i oppbyggingen av det norske innenriksnettet, med flygninger fra Oslo til Stavanger, Trondheim og Ålesund samt charterturer til utlandet. Også SAS benyttet flytypen i perioden 1948 til 1963, da selskapet hadde 20 DC-6/DC-6B i drift. Sju av dem var registrert i Norge. Det var denne flytypen som ble brukt på deres første polarrute i 1954.

The Flying Bulls' DC-6B har nok mange sett i Norge. Her med Dakota Norways DC-3 i bakgrunnen. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, blir flygningen fra Alaska til Sømmevågen siste mulighet til å se flyet i lufta, for øvrig trolig med Everts-sjef Robert Everts som pilot. Det er for ressurskrevende å beholde det i luftdyktig stand.

I stedet skal flyet etter planen lakkeres i Braathens-fargeskjemaet det hadde da det ble satt i drift for 57 år siden, stilles ut utendørs på nordsida av hangaren og innredes med en utstilling som forteller historien til Braathens SAFE. Det vil supplere to andre utstilte fly som formidler andre deler av selskapets historie: En de Havilland DH 114 Heron og en Fokker F27 Friendship.

Den tekniske hovedbasen på Sola var en hjørnestensbedrift og det er mange tidligere teknikere og personell som er aktive på flymuseet.