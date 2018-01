Ferrari-sjefen er en av bilbransjens mest uttalte elbil-skeptikere: Nå utelukker han ikke elbil

En Ferrari er ikke en hvilken som helst bil, og for sjefen Serigo Marchionne handler det om at en Ferrari er en kjøreopplevelse.

Motorlyd er en del av denne opplevelsen, og en elbil mangler dette. Av samme grunn kommer bilene heller aldri til å bli selvkjørende, sa han, ifølge en artikkel i Motor Authority fra 2016.

Men selv Marchionne ser ut til å se skriften på veggen, for uttalelser gitt under bilmessen i Detroit denne uken kan tolkes som at han har vent seg til tanken på en elektrisk Ferrari.

Marchionne, som også er direktør for Fiat Chrysler (FCA), er en frittalende type. Han har tidligere uttrykt skepsis til elbiler, og under bilmessen i Geneve i 2016 sa han at en elektrisk Ferrari er et «nesten obskønt konsept»,

Men om det skal bygges en elektrisk superbil, er det Ferrari som skal bygge den første, sa han denne uken i Detroit.

Det kan tolkes som at de i tilfelle vil lansere den før Tesla slipper sin nye Roadster i 2020. Samtidig er det også noe uklart hva han legger i «elektrisk superbil», ettersom det kan argumenteres for at flere slike allerede har vært lansert.

Han er uansett ikke avvisende til å bygge en slik bil med Ferrari-logo i fremtiden.

Ifølge Autoexpress sier han at de undersøker muligheten, men at det først eventuelt blir aktuelt etter at selskapet har lansert sin første hybridbil.

Les også: Tesla lanserer ny bil med 1000 kilometer rekkevidde og vanvittig hastighet

Har fremdeles liten tro på elbil

Selv om han kanskje har en mindre steil holdning til elbiler enn han tidligere har gitt uttrykk for, har Marchionne på ingen måte omfavnet tanken.

Under en pressekonferanse i Detroit sa Marchionne ifølge Detroit News at han ikke kjenner til noen som tjener penger på å selge elbiler, med unntak av det som finnes på den absolutt dyreste enden av skalaen.

Tolker vi ham rett, så ser han altså en mulighet for å kunne selge en elektrisk Ferrari med fortjeneste.

Han tror imidlertid ikke det er noe smart trekk å proklamere at FCA skal selge et visst antall elbiler i fremtiden. Elektrifisering blir en del av konsernets fremtid, sier han, om så bare for å tilfredsstille myndighetskrav.

Ser til Tesla

Han tror alle bilprodusenter er i stand til å lage elektriske superbiler som Teslas nye Roadster, men understreket at han ikke forsøker å snakke ned Elon Musk.

Marchionne ga ingen indikasjoner om når en elektrisk Ferrari eventuelt kan komme, men sa at dette er noe Ferrari har sett på lenge.

Han uttrykte også skepsis med tanke på rekkevidde, ettersom høy hastighet også betyr kortere rekkevidde.

Han viser til den elektriske billøpsserien Formel E, hvor førerne underveis i løpet må bytte bil ettersom batteriene ikke holder et helt løp.

Han mener det gjenstår mye arbeid før de kan lage en ekte elektrisk sportsbil.

Elbil kan komme etter hybridene

Ferrari skal presentere en ny strategiplan i løpet av første halvår i år. Denne kommer til å inkludere flere hybridbiler. Marchionne sier ifølge Bloomberg at det blir enkelt å gå videre til en ren elbil derfra.

Marchionne har lenge vært blant de mest uttalte elbilskeptikerne i bilindustrien, men det er ikke helt klart hvor fortjent statusen han har som elbilmotstander egentlig er.

En elektrisk Maserati skal lanseres i 2020. Bilde: Maserati

For eksempel er det over et år siden det ble klart at FCA skal lansere en helelektrisk Maserati i 2020, etter sigende på direkte ordre fra Marchionne.

I et intervju med Bloomberg i forkant av bilmessen i Detroit denne uken sa han at elektrifisering og selvkjøring kommer til å endre forbrukernes kjøpsavgjørelser i løpet av seks til sju år.

Les også: Slik kan elbilen knekke tysk bilindustri

Tror elektrifisering tar over innen 2025

Han tror industrien kommer til å dele seg i ulike segmenter, hvor premiummerkene kommer til å overleve, mens andre vil streve med å overleve. Bilprodusentene må derfor være raske med å identifisere hva som er viktig for merkevaren, og hva som kommer til å bli rene forbruksvarer.

Han tror at mindre enn halvparten av bilene som selges i 2025 kommer til å ha kun forbrenningsmotor.

Marchionne er styreleder og administrerende direktør i Ferrari N.V., og administrerende direktør i FIat Chrysler Automobiles. Ferrari var tidligere en del av Fiat Chrysler, men ble skilt ut som eget selskap i 2015. Største eier i Ferrari er den italienske Agnelli-familien, som grunnla Fiat.

Marchionne forlater om et års tid Fiat Chrysler, men er ventet å sitte i sjefsstolen hos Ferrari frem til 2021.