Får to milliarder på byggeforsikringen etter Yme-skandalen

Yme er en av norgeshistoriens største industriskandaler: Oljeplattformen hugges nå opp på Vestlandet uten å ha produsert én dråpe olje, etter å ha stått flere år forlatt i havet.

Skandalen har ført til et gigantisk forsikringsoppgjør. Eieren SBM Offshore har saksøkt forsikringsselskapene og forsøker å få igjen over 10 milliarder kroner på byggeforsikringen.

Mandag meldte SBM at de får utbetalt over 2 milliarder kroner etter at de har inngått forlik med flere av forsikringsselskapene - blant annet Zurich.

Saken ble først omtalt av Enerwe i Norge.

Ferske rettsdokumenter gir unik innsikt: – Yme ville blitt åtte år forsinket

Krangelen fortsetter

Forsikringsselskapene som nå har røkt fredspipe med Yme-eieren, hadde forsikret inntil 4,1 milliarder kroner av plattformen. Tre fjerdedeler av forsikringsselskapene bak denne polisen, ble enige med SBM Offshore.

SBM varslet samtidig at de vil forsøke å få dekket enda mer av Yme-tapet.

Yme er forsikret gjennom flere poliser, totalt for 1,28 millioner dollar, altså over 10 milliarder kroner.

SBM vil fortsette å forfølge de andre forskringsselskapene rettslig. I oktober 2018 er det planlagt rettssak i London om oppgjøret.

– Designfeil

Teknisk Ukeblad har flere ganger omtalt krangelen mellom plattformeieren SBM offshore og forsikringsselskapene. Ingen av partene har ønsket å uttale seg om hva striden dreier seg om, men flere rettsdokumenter har gitt innblikk i tvisten.

SBM Offshore påstår at det var en designfeil i støpeprosessen, som ble brukt da Yme-plattformen ble installert i Nordsjøen.

De hevder dette var direkte årsak til at plattformen fikk strukturelle skader, måtte evakueres av sikkerhetsmessige årsaker og fikk forfalle i fred i Nordsjøen.

Må dele pengene

Yme-plattformen ble bygget for SBM Offshore i Abu Dhabi. Selskapet skulle leie den ut til Talisman, som nå er kjøpt av Repsol.

Daværende Talisman var svært lite fornøyd med leveransen fra SBM. Også de var i gang med å forberede rettssak mot hverandre, men inngikk et forlik i 2013.

I tråd med dette forliket skal eventuelle forskringsutbetalinger deles likt mellom SBM Offshore og Repsol.