Færre vil patentere oljeteknologi, flere søker havbrukspatent

Totalt ble det levert 1.661 patentsøknader til Patentstyret i 2018, som er 19 prosent færre enn året før. Det inkluderer søknader fra både norske og utenlandske selskaper. Nedgangen forklares i hovedsak med færre søknader fra utenlandske selskaper om patenter knyttet til boring etter olje og gass.

Antallet søknader fra norske selskaper, som utgjør 64 prosent av søkerne, gikk ned med 8 prosent.

Det var også færre norske søknader om olje- og gasspatenter i fjor. Tendensen har vært nedadgående siden 2015. For søknader om å patentere fiskeri- og havbruksteknologi har tendensen vært motsatt, selv om det også ble færre av dem i fjor sammenlignet med rekordåret 2017.

Viser en trend

Seniorrådgiver Bjarne J. Kvam i Patentstyret mener søknadene viser en trend.

– Man kan bruke det til å se trender i samfunnet. Olje- og gass er stor og viktig for BNP, men sjømat er i vekst, sier Kvam.

Patentstyret har tidligere påpekt at sjømatnæringen ikke har vært gode nok til å patentere nye innovasjoner innen bransjen, men nå ser det ut til å ha endret seg.

Bransjen har stort behov innovasjon og teknologioverføring, ifølge årsrapporten til Patentstyret, og søknadene favner bredt fra merder til fôrtyper og vaksiner. De fleste søknadene handler om løsninger for oppdrettsnæringen, mens nye redskaper og løsninger innen fiskeri utgjør kun en håndfull søknader hvert år. Økende teknologioverføring fra oljebransjen, som har tradisjon for å patentere oppfinnelser, kan også ha påvirket utviklingen.

Henger sammen med aktivitet

Økningen i havbruksrelaterte patentsøknader har også sammenheng med ordningen med utviklingstillatelser, særtillatelser Fiskeridirektoratet deler ut til oppdrettskonsepter med betydelig innovasjon som kan løse ett eller flere av næringens problemer.

Totalt kom det inn 104 søknader om utviklingstillatelser innen fristen i november 2017. Patentsøknadene innen sjømat holdt seg likevel på et høyere nivå etter fristen enn før ordningen startet.

Kvam viser til Sintefs rapport om betydningen av sjømatnæringen, som viser at bidraget fra næringen til brutto nasjonalprodukt økte fra 71 til 94 milliarder kroner fra 2015 til 2017.

– Den gir støtte for å anta at økningen i patentsøknader har sammenheng med økt aktivitetsnivå og økonomisk omfang, sier han.

Nedgangen i patentsøknader relatert til olje og gass forklarer Kvam med oljeprisfallet.

– Vi har hatt et oljeprisfall og en periode med lav oljepris. Dette påvirker næringen, men vi sitter ikke med et mer detaljert bilde, sier Kvam.

Litt usikkert

I utgangspunktet er ikke patentsøknadene delt inn i bransjer som sjømat og olje og gass, men følger en internasjonal standardinndeling som ikke er knyttet til bestemte næringer. Den største bransjen innen patentsøknader er «arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse», som kan gjelde oppfinnelser for en rekke bruksområder.

Kvam har satt sammen søknadstallene for TU basert på klassifisering av oppfinnelsene, men påpeker at det de siste tre årene er om lag 50 søknader hver årgang som ikke er fordelt på spesielle klasser, og som dermed ikke er med i oversikten.

Nedgangen i det totale antallet patentsøknader i fjor kan delvis forklares med at det siden 2008 har vært mulig å få godkjent europeiske patenter også i Norge gjennom validering. Det norske patentstyret mottok over 1.000 flere patenter for validering i 2018 enn året før, hvorav 98 prosent tilhørte utenlandske selskaper.

Av alle patentsøknadene som kommer inn, går om lag halvparten videre etter saksbehandling. De blir senere publisert.