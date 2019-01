Staten opphevet patentet til gründerne. Nå har de gått til sak for å få det tilbake

Staten opphevet i fjor patentet på et nett for å beskytte oppdrettsfisk mot lakselus. Bak oppfinnelsen står selskapet Calanus og datterselskapet Salgard i Tromsø.

Nå forsøker gründerne å få patentet tilbake og møter regjeringsadvokaten i Oslo tingrett neste uke.

Gründerne mener vedtaket fra den statlige Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) er ugyldig.

Klaget inn av konkurrent

I januar 2018 opphevet Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) nett-patentet.

Bakgrunnen var at patentet var klaget inn av konkurrenten Mørenot.

Begrunnelsen for opphevelsen var blant annet at Salgard hadde mangelfull kontroll på informasjonen om oppfinnelsen før de leverte patentsøknaden.

KFIR viste blant annet til at de ikke ba om at en søknad om forskningsstøtte skulle unntas offentlighet.

De viser også til et forsøk som ble gjennomført med nettet.

«Innklagede må anses å ha tapt kontroll over informasjon på en nyhetsskadelig måte», heter det i begrunnelsen.

Vant sak tidligere

Tidligere er to selskaper dømt for å ha krenket nettopp dette patentet som nå er opphevet. Teknisk Ukeblad omtalte saken i 2015 før den skulle for retten.

Calanus hevdet da at flere konkurrenter hadde kopiert deres patenterte teknologi. Konkurrentene på sin side mente at patentet var ugyldig.

Calanus vant saken i to rettsinstanser. Konkurrentene ble dømt til å betale selskapet nær 3,6 millioner kroner for patentinngrep.

Siden den gang ble patentet overført til Calanus' datterselskap Salgard.

Salgard-styrelederen viser nettopp til denne saken nå.

– Vi har lagt til grunn at Salgard-patentet er gyldig etter at patenterbarhetsvilkårene ble prøvet grundig både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, skriver Gunnar Rørstad i en epost.

Etter at KFIR opphevet lusenett-patentet i fjor, har selskapene som tidligere tapte i retten mot Calanus vurdert å fremme store erstatningskrav mot selskapet.

Derfor mener de staten tar feil

Gründerne mener avgjørelsen til KFIR er ugyldig på grunn av feil tolkning av regelverket og feil bevisvurdering. De mener det også er begått saksbehandlingsfeil av myndighetene, kommer det frem i sluttinnlegget de har sendt retten.

– Vi mener at KFIR har tatt feil både med hensyn til at en søknad om forskningsmidler kan anses alminnelig kjent, og også at oppfinnelsen skulle anses kjent gjennom at oppfinner gjorde et forsøk i en fjord som ingen praktisk kunne overvære. Dette skal nå Oslo tingrett avgjøre, og vi har ikke ytterligere kommentarer utover dette, skriver Salgard-styreleder Gunnar Rørstad i en epost.

De utdyper nærmere om forsøket i overfor retten.

«Selv om det skulle legges til grunn at planktonduken kunne observeres under forsøket er KFIRs bevisvurdering feil når det legges til grunn at en tilskuer på 20 meters avstand ville kunne identifisere maskevidder på mellom 100 µm (mikrometer, red.anm) og 1000 µm», heter det i sluttinnlegget som gründernes advokat nylig sendte retten.

I tillegg til å få KFIRs vedtak opphevet, krever Salgard at konkurrenten Mørenot og klagenemda sammen dekker saksomkostningene deres.

Mener opphevelsen var riktig

Staten mener det var riktig å oppheve patentet, kommer det frem i sluttinnlegget fra Regjeringsadvokaten. De er uenige i påstandene om feil ved vedtaket.

De viser til at allmenheten kunne se et forsøk med nettet i 2011, året før patentsøknaden var levert. De viser også til at en søknad om forskningsmidler som beskrev oppfinnelsen var allment tilgjengelig før søknaden var levert.

– KFIR ønsker ikke kommentere saken ut over det som fremgår av sluttinnlegget, opplyser advokat Stein-Erik Jahr Dahl hos Regjeringsadvokaten.

Saken starter i Oslo tingrett