Europas mest solgte elbil får kraftigere motor

GENÈVE: Europas mest solgte elbil er og har lenge vært Zoe. Modellen har vært i produksjon siden 2012, og har siden den gangen fått flere oppdateringer.

Den siste er en oppgradert motor, som skal gi bilen litt mer futt. Før det har franskmennene satt inn et større batteri, og introdusert en mer effektiv motor.

Den nye motoren, som ble lansert i forkant av bilmessen i Genève, kalles R110 og erstatter dagens R90-motor. Forskjellen er at effekten er økt fra 68 til 80 kilowatt – eller fra ca 90 hestekrefter til ca 110.

Ytelsen er i stor grad identisk som før. Fra stillestående til 50 kilometer i timen er tiden som før. Til 100 kilometer i timen er tiden barbert med nesten to sekunder, fra 13,2 til 11,4 sekunder.

Ingen sportsbil

Vi spurte Renault-talsmann Fabrice Martin om den nye motoren gjør bilen mer sporty.

Renaults Fabrice Martin under bilmessen i Genève. Foto: Marius Valle

– Nei, nei, nei, nei. Det er bare for få mer komfort på motorveien eller steder hvor du trenger å kjøre i høy hastighet, det er ikke en sportsversjon av denne bilen, sier han.

For motoren er i stor grad den samme som før, bortsett fra at den nå klarer å levere mer effekt på høyere turtall. Toppfarten er den samme som før, 135 kilometer i timen.

Denne motoren vil dermed egne seg bedre for den som kjører mye på motorvei, da bilen ikke vil bli like seig å få opp i høye hastigheter som i dag. Siden motoren ellers er lik, vil den være like effektiv med tanke på strømbruk, forteller Martin.

Motoren vil trolig komme i bruk i varebilene Kangoo og Master, i tillegg til Daimler Electric Drive Smart, som Renualt leverer motor til.

300 kilometer

Samtidig har Renault fått på plass WLTP-tall for bilen. Utgaven med 41 kilowattimer batteri skal kunne gå 300 kilometer ifølge den nye kjøresyklusen. Det er 400 kilometer mindre enn med NEDC-tall.

Renault tilbyr en annen motortype kalt Q90, men denne får ikke oppgradering. Det skyldes at Q-motoren er utviklet av Continental, mens R-motoren er utviklet av Renualt.

– Det er viktig for Renault å utvikle teknologien til motoren selv, derfor er Renault-motoren produsert av Renualt på Renaults fabrikk. Det samme med batteriet, hvor vi nå samarbeider med LG, men batteriet produseres på samme fabrikk som bilen i Frankrike. Derfor er det viktig å ha kunnskap hos Renualt, og ikke på leverandørsiden, sier han.

Ingen opplysninger om hurtiglading

En forskjell på Q- og R-motorene er at førstnevnte støtter hurtiglading. Martin har ingen opplysninger om Renault har planer om å introdusere hurtiglading på biler med R-motor.

Renault Zoe kan i dag lades med inntil 22 kilowatt. Mange elbiler lader med mellom 40 og 70 kilowatt ved hurtigladere, mens Tesla lader med omtrent 125 kilowatt. Audis kommende E-tron skal lade med 150 kilowatt. Bilde: Marius Valle

Han er ikke involvert i prosjektet, sier han, men han var involvert i Zoe-prosjektet i begynnelsen.

Han påpeker at bilen har vært på markedet i seks år, og at ladesystemet, kalt Chameleon, allerede er kompatibel med mange ladeløsninger. Men det er begrenset til 22 kilowatt på biler med R-motor.

Det er ikke all verden i et marked hvor for eksempel Hyundai Ioniq lader med 70 kilowatt.

Martin påpeker imidlertid at han håper en ladeløsning som er kompatibel med hurtiglading med likestrøm vil komme i fremtiden.

Tidlig ute

Han viser videre til at denne bilen var veldig tidlig på markedet, og ble utviklet før dagens ladesystemer var utviklet. Det var viktig for Renault å være tidlig ute og ta en ledelse i elbilmarkedet, forteller han.

– Derfor var det i begynnelsen veldig vanskelig å tenke på alt. Vi ser at med vårt Chameleon-system er vi allerede på rett vei og kompatibel i de fleste situasjoner, sier han.

Han legger til at det er viktig å jobbe for å beholde ledelsen. Dermed er det ikke usannsynlig at Zoe vil få hurtiglading senere. Når det blir, får vi ikke svar på, men skal vi tippe vil vi tro det kommer på neste generasjon Zoe.

Bilen er tross alt seks år gammel, og moden for utskifting. Renault har meldt seg inn i interessegruppen for CCS, og alt for to år siden meldte fransk presse at Renault planlegger at Zoe skal støtte CCS i 2019.

Det er også kjent at neste generasjon Zoe skal bygges på samme plattform som Nissan Leaf. Når dette skjer, vites foreløpig ikke. Ifølge Cleantechnica bygges nye Nissan Leaf fremdeles på samme plattform som den gamle. Nettstedet spekulerer i at bilen først vil komme på ny plattform i 2020 eller 2021.