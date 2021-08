Europas første hyperloop-testbane åpnet i Sveits

I første omgang skal universitetets egen 3D-printede pod til pers.



– Med denne småskala testbanen vil vi kunne studere de grunnleggende aspektene ved poddens elektromagnetiske framdrift og levitasjonssystem, sier Mario Paolone, som har ledet arbeidet med å utvikle banen.

En av de største utfordringene for Hyperloop, er fremdriftssystemet. For å holde kostnadene nede, vil energien til fremdriften ikke komme fra banen. I stedet vil energien komme fra poddene selv, i form av lineære induksjonsmotorer.

Målet er å få energiforbruket ned på 10 til 50 Wh per kilometer per passasjer, sammenliknet med dagens 97 til 100 Wh per kilometer for elbiler og 515 til 600 Wh per kilometer for fly, ifølge universitetet.

Handler ikke lenger om fartsrekorder