Saudi-Arabia bygger hyperloop: Her skal du kunne kjøre i 1200 km/t

I forbindelse med Space Xs årlige studentkonkurranse for hyperloop-poder avslørte Elon Musk at han planlegger en ny testbane på ti kilometer som skal stå klar 2020, og denne gangen med en innebygd kurve. I tillegg til Space X sitt anlegg i California har Virgin Hyperloop One en testbane ved Las Vegas. Og Hyperloop Transportation Technologies er alene i Europa med sitt testanlegg i Frankrike.

Hyperloop TT har tidligere fått i oppdrag av De forente arabiske emirater å bygge verdens første kommersielle hyperloop-anlegg, med visjoner om en total lengde på 150 kilometer. Det første trinnet blir en testbane på ti kilometer i Abu Dhabi som skal innvies allerede neste år.

Saudi-Arabia svarer

Nå svarer Saudi-Arabia med at de kommer til å la Virgin Hyperloop One bygge en 35 kilometer lang testbane i landet. Sammen med saudiske myndigheter skal bedriften skape et forsknings- og utviklingssenter.

Nord for Jeddah kommer man dessuten til å bygge et anlegg for montering, ved King Abdullah Economic City – som er ment å bli Saudi-Arabias Silicon Valley. En avhandling rundt effektene av testbanen vil bli laget av King Abdullah University of Science and Technology, og forskerne skal innhente underlag ved selskapets testanlegg i Nevada.

– Partnerskapet vårt med Virgin Hyperloop One er et spørsmål om stolthet for oss, og for hele Saudi-Arabia, sier generalsekretær Mohanud A. Helal i Economic City Authority til Engineering and Technology.

Avgjørende samarbeid

Han anser at samarbeidet kommer til å være avgjørende for å drive fram teknikkskifter og skape nye arbeidsmuligheter for landets unge innen teknikksektoren – viktige områder for fremtiden til Saudi-Arabia.

Det var Elon Musk som først presenterte konseptet der passasjerer skal ferdes i kapsler satt under trykk gjennom rør med lavt lufttrykk, under eller over bakken. Under nesten vakuum blir luftmotstanden i røret svært lav, og den teoretiske hastigheten til hyperloop-konstruksjonen er beregnet til over 1200 km/t.

Fra ti timer til 76 minutter

Virgin Hyperloop One har også inngått en kontrakt med myndighetene i Dubai om å koble sammen byen med hyperloopen i Abu Dhabi.

Den langsiktige visjonen for regionen er at det nye transportmiddelet skal redusere reisetiden til en rekke destinasjoner.

For eksempel skal strekningen Riyadh til havnebyen Jeddah, som i dag tar over ti timer, kortes ned til 76 minutter.

Fra den saudiske hovedstaden til Abu Dhabi skal det ta 48 minutter, mot dagens 8,5 timer.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.