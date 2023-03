Equinor fortsetter letesuksessen: Åttende funn i området på få år

Equinor og Oljedirektoratet melder tirsdag morgen om et nytt oljefunn i Nordsjøen, i området rundt Troll og Fram. Det er selskapets andre funn i dette området bare i år, og det åttende siden 2019.

Funnet har fått navnet Heisenberg og volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass. Brønnen ble boret av riggen Deepsea Stavanger.

Selskapet er i gang med å se på mulige utbyggingsløsninger, og har også planer for flere letebrønner i området.

– Vår letemodell for området rundt Troll fortsetter å levere. Med funn i åtte av ni letebrønner nærmer vi oss en funnrate på 90 prosent. Vi har god infrastruktur i området og kan raskt bringe konkurransedyktige fat herfra til markedet, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for utforskning og produksjon vest i Equinor.

Koordinert utbygging

Equinor opplyser at funnet vurderes som kommersielt interessant, blant annet fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur knyttet til Troll B-plattformen. Det er likevel behov for en avgrensningsbrønn for å få et mer presist estimat av størrelsen, før man kan konkludere om volumene kan utvinnes.

Selskapet vurderer å bore en avgrensningsbrønn i 2024.

Det er bare litt over en måned siden Equinor sammen med partnere gjorde funnet Røver Sør i samme området. Det var da det syvende funnet i området, og de anslår at disse syv til sammen inneholder omkring 350 millioner fat olje og gass, det tilsvarer samlet et middels stort oljefelt på norsk sokkel.

De seks andre funnene Equinor har gjort i dette området, er:

For to uker siden kjøpte Equinor seg opp og økte sine eierandeler i fire av funnene som er gjort i området. Samtidig opplyste oljeselskapet at de har startet feltutbyggingsprosjekter for å koordinere en utbygging av disse funnene i samarbeid med partnere.