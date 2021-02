Equinor med årets første olje og gass-funn i Nordsjøen

Oljedirektoratet melder fredag morgen at Equinor har funnet olje og gass i Nordsjøen, i nærheten av Troll-feltet.

Funnet er gjort i brønnen Røver Nord, og er på mellom 44 og 69 millioner fat olje og gass.

Selskapet anser funnet som kommersielt og vil se på utbyggingsløsninger knyttet til infrastruktur i området.

Røver Nord-funnet føyer seg inn i rekken av funn i Troll/Fram-området de siste årene. Det startet med Echino høsten 2019 og deretter Swisher sommeren 2020.

– Utvinnbare oljeekvivalenter fra disse tre funnene kan allerede måle seg med samlet produksjon fra felt som Valemon, Gudrun og Gina Krog, opplyser Equinor i en melding.

Og det skal letes mer. Equinor og partnerne har modnet frem flere prospekt i nærheten, og Blasto- og Apodida-prospektene bores i etterkant av Røver Nord.

– Fortsatt mange ukjente biter

Årets første funn gjøres i et av de mest modne områdene på norsk sokkel.

– Etter mer enn femti år med leteboring er det fortsatt mange ukjente biter i det geologiske puslespillet. For hver letebrønn som bores så legges det en ny bit, skriver selskapet i en melding.

Brønnen ble boret av West Hercules, som nå skal bore flere brønner i samme område. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Geologer, geofysikere og annet undergrunnspersonell skaffer seg ny innsikt og forståelse som i neste omgang gir grunnlag for nye letemuligheter. Dette gjøres parallelt med at stadig nye digitale verktøy tas i bruk.

– Funnet er en direkte konsekvens av nitid undergrunnsarbeid i Troll/Fram-området over mange år og viser betydningen av ikke å gi opp, men snu bunken enda en gang og se på gamle problemstillinger med nye innfallsvinkler. På den måten skaper leting store verdier for samfunnet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

10 kilometer fra Troll

Letebrønnen og en avgrensningsbrønn ble boret om lag 10 kilometer nordvest for Troll-feltet, 18 kilometer sørvest for Fram-feltet og 130 kilometer nordvest for Bergen. Begge brønnene påviste hydrokarboner.

Havdypet i området er på 349 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Brønnene ble boret av boreinnretningen West Hercules, som nå skal bore Blasto-brønnen i samme område.

Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil utrede utbyggingsløsninger inn mot eksisterende infrastruktur.

I tillegg vil en, for å skaffe bedre oversikt over ressursgrunnlaget i området, vurdere å bore letebrønner i andre nærliggende prospekter i utvinningstillatelse 923.

Partnere i lisensen er DNO Norge, Petoro og Wellesley Petroleum.