Equinor melder om et nytt olje- og gassfunn nær Troll-feltet i Nordsjøen. Dette er det syvende funnet til selskapet i dette området siden høsten 2019.

Funnet har fått navnet Røver Sør og er beregnet å inneholde mellom 17 og 47 millioner fat utvinnbar olje og gass, der olje utgjør den største andelen.

Til sammen anslår selskapet at de syv funnene her inneholder omkring 350 millioner fat olje og gass, det tilsvarer samlet et middels stort oljefelt på norsk sokkel.

Drivverdig funn

De seks funnene som Equinor tidligere har gjort i dette området, er:

– Funn nær eksisterende infrastruktur er viktig for å opprettholde olje- og gassproduksjonen fra norsk sokkel. De trenger mindre volum for å oppnå lønnsomhet og kan hurtig settes i produksjon, sier Geir Sørtveit, Equinors områdedirektør for utforskning og produksjon vest, i meldingen.

Han påpeker at nærheten til Troll-feltet og de andre funnene i området gjør at selskapet allerede nå kan si at Røver Sør-funnet er kommersielt og drivverdig.

De to letebrønnene som utgjør funnet, ble boret av Transocean Spitsbergen.

Flere brønner

Equinor opplyser at de allerede har startet feltutviklingsprosjekter for å kunne utvikle funnene i området på en samordnet måte, ved å utnytte eksisterende infrastruktur. Dette funnet vil bli en del av dette arbeidet.

Den neste letebrønnen i området har fått navnet Heisenberg. Resultatene fra denne ventes i mars.

Det er planlagt flere letebrønner i området senere i år, opplyser selskapet.

Også Oljedirektoratet bekrefter funnet.