Equinor kjøper seg opp i flere Nordsjø-funn

Equinor melder onsdag morgen at de kjøper andeler fra Wellesley Petroleum i en rekke funn i nærheten av feltene Troll, Fram og Kvitebjørn i Nordsjøen.

Det er snakk om fem funn, hvor selskapet øker sin eierandel med ytterligere 18,8 prosent i Grosbeak-funnet, 45 prosent i Toppand, 40prosent i Atlantis og 20 prosent i Røver Nord og Røver Sør.

Funnene befinner seg i et område hvor Equinor har gjort flere funn de siste årene, senest med Røver Sør for bare få uker siden.

Oljeselskapet opplyser at de nå har startet feltutbyggingsprosjekter for å koordinere en utbygging av disse funnene i samarbeid med partnere.

Nær infrastruktur

Til tross for at det i fjor ble levert en lang utbyggingsplaner på norsk sokkel som følge av oljeskattepakken, har Equinor altså mer å hente frem fra porteføljen.

Kjøpet av andeler i de fem funnene styrker deres posisjon i et kjerneområde på sokkelen, skriver selskapet.

– Disse funnene kan settes i produksjon med lave kostnader og lave CO 2 -utslipp ved å kobles til den gode infrastrukturen i området. Funn nær infrastruktur er viktig for vår ambisjon om å opprettholde produksjonen på dagens nivå fra norsk sokkel ut over 2030, sier Kjetil Hove, konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Norge, i meldingen.

Selskapet opplyser ikke hvor mye de har betalt for andelene i funnene.

Equinor kjøper seg opp i flere funn i Nordsjøen. Nå planlegger de å bygge ut ved å benytte seg av infrastrukturen i området. Illustrasjon: Equinor

Flere funn

Equinor har til sammen syv funn i Troll- og Fram-området fra 2019 til i dag. Til sammen anslår selskapet at de syv funnene her inneholder omkring 350 millioner fat olje og gass, det tilsvarer samlet et middels stort oljefelt på norsk sokkel.

I tillegg til nevnte Røver Sør, er dette de seks funnene Equinor tidligere har gjort i dette området:

Grosbeak-funnet ble gjort i 2009 og inneholder omrking 114 millioner fat olje og gass. Atlantis ble funnet i 2020 og inneholder 63 millioner fat gass og kondensat.