Equinor blir ikke et energiselskap før grønnvaskingen tar slutt

Equinors presentasjon i London sist uke fikk mye oppmerksomhet fordi selskapet melder at det skal jobbe for å produsere mer fornybar energi. Slike ønsker har Equinor kommet med før.

Foreløpig satser Equinor lite på fornybar energi. I 2026 forventer selskapet at produksjonskapasiteten fra fornybarprosjekter er mellom 4 og 6 gigawatt, ifølge pressemeldingen fra selskapet. Til sammenlikning hadde Europa ved nyttår 22 GW med offshore vind. EU-kommisjonen har anslått at EU trenger et sted mellom 230 og 450 GW med havvind innen 2050 for å nå klimamålene.

Det ser ut som om Equinor prøver å selge inn fraværende resultater innen fornybar energi som et hamskifte. Det hjelper ikke å snakke om at Equinor skal bli et energiselskap, når nesten alle handlinger indikerer at det er olje og gass som egentlig teller.

Tre grep for å framskynde overgangen

Her er tre forslag til hvordan Equinor kan ta fornybar energi mer på alvor når de selv presenterer sin virksomhet:

1. Vis alltid hvor stor andel av omsetningen i siste kvartal som kommer fra fornybare energikilder, selv om andelen i dag antakelig er langt under 1 prosent. Dropp selvskryt om framtiden, fortell om de konkrete resultatene her og nå.

2. Vis at fornybar er viktigere enn endeløse tap i internasjonale olje- og gassprosjekter. Økonomiprofessor og fast bidragsyter på TU, Øystein Noreng, har skrevet noen ganske utrolige analyser om hvor mye penger Equinor har tapt i jakten på internasjonal suksess innen fossil energi.

3. Bruk den samme risikokapitalen på prosjekter innen fornybar energi i stedet. Først når viljen til å ta like stor risiko er tilstede innen fornybar, har selskapet faktisk endret seg.

Grønnvasking kan være kritisk feilgrep

Noen har ment etter Equinors presentasjon at det ikke spiller noen rolle om selskapet er genuint opptatt av å gå over til fornybar energi, eller bare driver med såkalt grønnvasking, altså at man

utgir seg for å være mer miljøvennlig enn man faktisk er. Jeg tror det er fundamentalt feil konklusjon. Skal du lede Norges viktigste selskap vellykket inn i en ny energitid for Europa, er det helt avgjørende at selskapet er gjennomsyret av tankegangen som trengs for å lykkes innen fornybar energi.

Utvilsomt er det flere gode trekk ved utviklingen i Equinor. Selskapet er verdensledende når det gjelder effektiv og skånsom utvinning av olje og gass. Men trangen til å overselge egne, små og først og fremst fremtidige resultater innen fornybar energi, ødelegger inntrykket.

Godt omdømme kommer ikke via reklamekampanjer i populære podkaster og selvskryt i pressemeldinger.

«Det er uansett riktig å endre, og komme seg bort fra både «Stat» og «oil». Det åpner for en mer troverdig satsing innenfor fornybare områder, og åpner for en annen fleksibilitet enn tidligere», skrev TUs sjefredaktør Jan M. Moberg da navneskiftet til Equinor ble kjent for et par år siden.

Siden den gang har Equinor vunnet et par viktige kontrakter innen havvind. Likevel: Resultatene viser at Equinor er et fossilt basert selskap. Investeringsplanene i oljefelt i Brasil på langt over 100 milliarder kroner, setter selskapets uvilje til å bruke 5 milliarder kroner på å finansiere havvindprosjektet Hywind Tampen selv, i et grelt lys. Slike handlinger viser hvor selskapets prioriteringer ligger. Ikke nytale om karbonintensitet.

Godt omdømme kommer ikke via reklamekampanjer i populære podkaster og selvskryt i pressemeldinger

Presentasjonen til økonomidirektør Lars Christian Bacher torsdag er i så måte talende. Nærmest bare olje og gass er omtalt. Fornybardelen av presentasjonen er marginal. Equinors planer for økt olje- og gassproduksjon får oppmerksomheten.

Inntil Equinor selv måler fornybarinntektene mot oljeinntektene i egne presentasjoner, og setter seg tydelige mål om hvor høy andelen skal være om 6, 12 og 18 måneder, forblir noen fine, men få havvindprosjekter en ettertanke i selskapets strategi.

Trenger vi et norsk Ørsted?

Å bli verdensledende innen fornybar energi, og særlig havvind, krever fortsatt noe annet enn det å være i toppsjiktet innen olje- og gass. Svinner mulighetene bort til å bli blant verdens viktigste energiselskap for det 21. århundre? Trenger vi heller et norsk Ørsted, et nasjonalt forankret fornybart selskap?

Kanskje er det urealistisk at Norge skal ligge i tet sammen med Ørsted nå. Vi står foran et stort energiskifte i Europa de neste 30 årene. Har Equinor rett ledelse hvis selskapet skal dominere energiproduksjonen i Europa i 2050, når det tilsynelatende fortsatt er mer opptatt av høyrisikoprosjekter innen fossil energi verden over?

Flere og flere økonomer snakker nå om den stigende risikoen ved å investere i olje og gass. Equinors aksjekurs var fredag ettermiddag på sitt laveste nivå siden september i fjor, og på et av de laveste nivåene siden sommeren 2016. Aner vi en sammenheng?