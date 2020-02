Ny rekord: Aldri har det blitt installert mer havvind i Europa enn i 2019

Stadig flere land i Europa bygger offshore vind. I 2019 ble 10 nye parker ferdigstilt. Totalt hadde de en kapasitet på 3,6 gigawatt (GW). Størst var utbyggingen i Storbritannia, som nå erstatter kullkraft med havvind.

Turbinene vokser

Tyskland installerte i fjor 1,1 GW havvind, Storbritannia 1,7 GW og Danmark 374 megawatt (MW). Europa har nå 22 GW med offshore vind.

Storbritannia og Tyskland har installert to tredeler av kapasiteten, ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe. De andre nordsjølandene: Belgia, Nederland og Danmark har også bygd mye.

Størrelsen på turbinene som nå installeres ligger i gjennomsnitt på 7,8 MW. General Electric har utviklet en 12 MW turbin som nå testes på land i Rotterdam. Denne regnes me då komme i bruk de neste årene. Blant annet har Equinor tegnet kontrakt med GE om å bruke rekordturbinene på sitt prosjekt på Doggerbank.

Havvind-parkene vokser også i størrelse. Størrelsen på parkene som nå bygges ut er dobbelt så store som de var i 2010. Den største parken i verden er britiske HornSea 1 som er på 1,2 GW.

Prisene faller

I Portugal ble det i fjor installert en nytt flytende anlegg, basert på teknologien til Principle Power, der norske Aker Solutions er deleier. Her hjemme jobber Equinor med å bygge Hywind Tampen, som med sine 8 turbiner vil bli den første flytende havvindparken av kommersiell størrelse. Også Frankrike jobber med flytende installasjoner.

Prisen for offshore vind er også fallende. De siste auksjonene i Frankrike og Nederland gikk utbyggingene for en pris på mellom 40 og 50 euro per MW/h. Dette tilsvarer mellom 40 og 50 øre per KWh etter dagens priser og valutakurser.

I Portugal ble Principle Power sin nye havvind-teknologi testet ut i fjor. Her kan du se hvordan ingeniørene arbeider for å sette sammen plattform, tårn og turbin. Video:

Trenger 10–20 ganger mer

EU-kommisjonen har anslått at EU trenger et sted mellom 230 og 450 GW med havvind innen 2050 for å nå klimamålene sine. På grunn av den raske utbyggingen omtales nå Nordsjøen som det nye Silicon Valley for havvind. Behovet ligger mellom 10 og 20 ganger over dagens kapasitet.

– Europa har virkelig omfavnet offshore vind i 2019. Auksjonene viser at det nå er billigere å bygge offshore vind enn det er å bygge gasskraft og kullkraft. Flere regjeringer har økt ambisjonene. I fjor var det tale om å planlegge for 765 GW, nå er det 100, sier administrerende direktør i WIndEuropa Giles Dickson i en pressemelding.

Equinor satser

Også norske Equinor satser nå hardt på utbygging av havvind. Ikke bare skal selskapet bygge den flytende havvindparken HywindTampen her hjemme: Sammen med SSE Renewables skal Equinor bygge verdens største havvindpark utenfor kysten av Yorkshire.

Det såkalte Doggerbank-prosjektet består av tre ulike parker, hver på 1,2 GW.

I tillegg vant Equinor i sommer en kontrakt verd 25 milliarder kroner for å bygge ut havvind utenfor kysten av New York.

I sommer ble det også kjent at Equinor har inngått konsortium med Korea National Oil Corporation (KNOC) for å bygge flytende havvind i Sør-Korea.

Også Aker Solutions satser nå på offshore vind og vil blant annet bygge flytende turbiner utenfor USAs vestkyst.

Artikkelen er oppdatert med grafikk som viser utviklingen i installert havvind i Europa.