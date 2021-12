Energigjerrig løsning skal fange CO2 fra bergensernes avfall

Anlegget som står i et av Sintefs laboratorier, fanger CO 2 fra røykgass. Gassen inneholder store mengder CO 2 og er et resultat av nesten alle industrielle prosesser. Nå skal forskernes løsning fange CO 2 fra forbrenning av søppel i Bergen.

– Dette er helt nytt. Det unike med denne løsningen er at den faktisk kan brukes på nær sagt alle industrianlegg. Enten det er sementfabrikker, kullkraftverk eller søppelforbrenning. Og den er en av de billigste kjente løsninger for CO 2 -fangst, sier forsker Abdelghafour Zaabout i Sintef.

Nå skal miljøteknologien altså gjøre avfallsforbrenningsanlegget i Bergen til en utslippsvinner.

– Testanlegget utvikles i prosjektet, og vi skal i samarbeid med Sintef og Captico2 teste anlegget hos oss. Her er det viktig å få mest mulig læring og bidra til å utvikle CSAR til en mulig fullskala fangstteknologi, sier driftssjef Atle Pedersen i BIR Avfallsenergi (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap).

Han forteller at BIR nå er i dialog med kommunen om å skaffe plass til et fullskalaanlegg. På sikt er målet å fange 200.000 tonn CO 2 på dette utslippspunktet, som ligger i et industriområde.

– Det er viktig for oss at dette blir en energieffektiv løsning. Vi kan ikke bruke all energien til å fange CO 2 , vi trenger også energi til drift og fjernvarme, sier Pedersen. – Men vi er optimistiske, vi tror at den beste måten å fange og lagre CO 2 på, ikke er oppfunnet enda, og vi er klare for å bidra.

Han legger til at kunnskapen som kommer ut fra prosjektet, skal deles med hele bransjen.

– Vi deltar i industrisamarbeid både i Norge og Norden. Her hjemme samarbeider man om å finne løsninger for alle de store byene, som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, samt anleggene i Sarpsborg og Fredrikstad, sier driftssjefen i BIR.

– Hva som blir endelig valgt teknologi den dagen BIR skal ha et fullskala-anlegg, vet vi ennå ikke.

Skal redusere kostnadene med 25 prosent

Forløperen til prosjektet er det avsluttede SARC-prosjektet, hvor Sintef klarte å få ned kostnaden for fangst av CO 2 fra røykgass med 12,5 prosent.

– I prosjektet vi nå er i gang med, CSAR, utvikler vi en enda mer avansert utgave av CO 2 -fangst. Det tror vi skal gi oss ytterligere 25 prosent kostnadsreduksjon. Dette gjør vi gjennom å forbedre konseptdesignet som gjør det mulig å drifte anlegget med mindre energi og større variasjon i andre faktorer, som for eksempel vakuumet som er nødvendig i prosessen, sier Sintef-forsker Zaabout.

Her inspiserer teamet fangst-teknologien i Sintefs laboratorium. F.v. forsker Abdelghafour Zaabout, prosjektpartnerne Knut Hagenes fra Captico2, Atle Pedersen fra BIR og forsker Richard Blom. Foto: Thor Nielsen/Sintef

Konseptet blir oppskalert til det høyeste nivået på skalaen som måler hvor klar teknologien er for å bli tatt i bruk, såkalt technology readyness level (TRL 6). Arbeidet skjer med støtte av Gassnova og Captico2 gjennom testene som nå skal i gang i BIRs avfallsanlegg

Miljøteknologi og forretningsmulighet

Det norske selskapet Captico2 lisensierer i dag fangst-teknologien gjennom Sintefs ordning for teknologioverføring. De har store forventninger til at løsningen kan bli både business og en viktig løsning for verden. Først ute er altså BIR med å teste ut løsningen. I løpet av 2022 setter selskapet kursen for Polen for å teste ut teknologien på et av de statseide kullkraftverkene. Her skal testingen foregå et helt år, og målet er en sertifisering av DNVGL. Det er gode nyheter, for kullkraftverket er en utslippsversting.

Vil lagre CO 2 i fast form

Captico2 har heller ikke tenkt å gi seg med å fange CO 2 -en: De skal også ufarliggjøre den på en annen måte enn hva som skal gjøres i det statsfinansierte prosjektet Langskip, der klimagassen gjøres flytende og fraktes med tankbil og i rør ut til norsk sokkel.

Ved hjelp av katalyse kan nemlig klimagassen mineraliseres. Det betyr at den inngår som bestanddel i et fast mineral, og dette mineralet skal så lagres på trygge måter, som for eksempel i nedlagte gruver. Der kan den ligge i all evighet – til en rimelig kostnad.

– Det vi gjør, er at vi fikserer CO 2 -en i magnesium eller kalsium. Da dannes det et karbonat i mineralform. Dette er en naturlig prosess, men den går svært sakte. Derfor har vi utviklet en reaktor som gjør at karbonerings-prosessen går raskt. Resultatet blir stabilt og giftfritt, sier Knut Hagenes i Captico2, som har tatt patent på løsningen.

I dette arbeidet deltar Sintef med optimalisering av reaktoren som Captico2 har utviklet.

Et tilfeldig partnertreff

At tilfeldighetene av og til kan spille en stor rolle, er CSAR- prosjektet et godt eksempel på. Teknologer i Captico2 og BIR møttes på et møte i en næringsklynge i Bergen for drøyt to år siden. Da var Captico2s plan å dra til Polen, men pandemien satte en stopper for det. Under praten kom det opp et forslag om å teste fangst-teknologien på søppelforbrenningsanlegget i Bergen. Det var en idé som slo godt an, og nå er altså prosjektet i gang.

Målet å oppskalere, teste og optimalisere løsningen for å minimere kostnadene så mye som mulig.

– Vi mener at det ikke skal være nødvendig med subsidier for å ta i bruk løsningen, sier Knut Hagenes i Captico2. – Vi tror vi skal få prisen ned på det nivået.

Denne artikkelen ble først publisert på Gemini.no