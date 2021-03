Denne løsningen gjør industriell CO₂-fangst 12,5 prosent billigere

I tillegg kan løsningen for CO₂-fangst monteres relativt enkelt på alle industrianlegg.

I dag har vi en rekke industrier som ikke kan unngå å slippe ut CO₂. Skal vi kunne fortsette med å lage blant annet sement og gjødsel i framtida, vil vi ikke ha noe annet valg enn å fange og lagre klimagassen.

Den nye teknologien er med på å senke prisen for industriell CO₂-fangst til 28 Euro per tonn, sammenliknet med dagens billigste metode for CO₂-fangst, såkalt Oxy Combustion.

Kan bli ideell fangstmetode

Forskere i Sintef tror prisen vil bli enda lavere når teknologien blir testet og optimalisert og fornybar kraft blir billigere.

– Klarer vi å bruke fornybar kraft med lav pris til CO₂-fangst i framtida, er dette den ideelle måten å fange CO₂ på, sier prosjektleder og Sintef-forsker Abdelghafour Zaabout.

Forsøkene og kalkylene i prosjektet er gjort ved forbrenningsanlegget Twence i Nederland. Også EGA, som driver salg av anlegg til energiforsyning, og sementprodusenten Norcem er med i prosjektet.

Egner seg for land med god tilgang på fornybar energi

– Teknologien er spesielt godt egnet for land som har billig elektrisitet fra fornybare kilder, som oss i Norge, sier Zaabout.

Løsningen vi har utviklet kan brukes i alle typer industri som slipper ut CO₂ i røykgass og er enkel å ettermontere i alle typer fabrikker, forteller forskeren.

Det er gode nyheter, for om vi kun ser på utslippene fra verdens sementproduksjon, tilsvarer det 8 prosent av verdens CO₂-utslipp. Men teknologien passer all industri som bruker mye kraft og som gir CO₂-utslipp. Dette kan være gjødselproduksjon, metallindustri, forbrenningsanlegg og produksjon av biogass, for å nevne noe.

Dette er prinsippene bak den nye teknologien for CO2-fangst ved hjelp av vakuum og varmepumper. Illustrasjon: Doghouse/SINTEF

Setter varmepumpen under vakuum

Løsningen han snakker om er en metode for CO₂-fangst som kombinerer bruken av varmepumpe med en vakuumpumpe for å redusere energiforbruket ved fjerning av CO₂ fra røykgass. Teknologien har fått navnet SARC CO₂-capture. Arbeidet ledes av Sintef og har blitt til i et tre år langt forskningssamarbeid med NTNU, Politecnico di Milano i Italia, KRICT i Korea og RTI i USA.

I praksis gjenvinner forskerne varmen som oppstår i den kjemiske reaksjonen når CO₂ fanges. Dette skjer ved hjelp av varmepumpe-teknologi. I tillegg settes deler av prosessen under vakuum med en vakuumpumpe. Dette gjør at varmepumpen jobber mer effektivt og energieffektiviteten øker.

– Deretter gjenbrukes denne energien i prosessen som skal frigjøre kjemikaliet (adsorbenten) som har tatt opp CO₂-en i første omgang, forklarer forskeren.

Forbrenningsfritt er enklest

Metoden trenger med andre ord strøm, men er forbrenningsfri. Derfor er den spesielt aktuell for land med mye fornybar kraft, som Norge og en del andre land med store vann- og vindressurser.

– Det er nettopp at løsningen er forbrenningsfri som gjør det enkelt å ettermontere teknologien i eksisterende industriprosesser. Mange andre løsninger krever kompleks tilpassing og tilførsel av energi i form av damp. Det gjør at vi har ekstra stor tro på at denne løsningen for CO₂-fangst faktisk vil bli tatt i bruk av mange i framtida, utdyper Zaabout.

Resultatene ble nylig publisert i Industrial & Engineering Chemistry Research og en forhåndsversjon er lagt ut i Researchgate: DOI.

Nå skal teknologien videreutvikles i et annet prosjekt, og målet til forskerne er å få prisen på CO₂-fangst ned til 21 Euro pr. tonn.

Artikkelen ble først publisert av Gemini.