Elbil-salget bråbremset da Danmark innførte registreringsavgift - nå vurderer de å åpne pengesekken

Det danske elbilsalget bråbremset etter at myndighetene begynte en gradvis innføring av registreringsavgiften i 2016. Nå åpner statsminister Lars Løkke Rasmussen for kraftigere virkemidler for å akselerere salget.

– Vi har skatteinsentiver for elbiler, og man kan diskutere om de skal være større. Jeg vil ikke ekskludere det, sier Rasmussen til Bloomberg.

Mens det i 2015 ble registrert 4605 elbiler i Danmark, var det tilsvarende tallet for året etter 1369. I 2017 ble det registrert 759 elbiler i landet, ifølge statistikk fra Dansk Elbil Alliance. Registreringsavgiften for elbil fikk skylden for nedgangen.

20 prosent av vanlig registreringsavgift

Fra 1. januar 2016 måtte danskene betale en registreringsavgift tilsvarende 20 prosent av avgiften for biler med forbrenningsmotor. Intensjonen var at avgiften skulle øke med 20 prosent hvert år frem til 2020, men etter salgsnedgangen frøs man avgiften på 20 prosent på de neste 5000 bilene. Planen er at registreringsavgiften uansett skal økes til 40 prosent neste år.

Selv om Rasmussens siste uttalelser ikke er særlig konkrete, åpner de for endringer i elbilpolitikken. Han sier eventuelle elbilsubsidier blir kjent etter sommeren, når regjeringen legger frem forslag til en pakke som skal fremme fornybar energi på forbrukersiden.

– Den pakken vil definitivt også handle om transportsektoren, sier Rasmussen til Bloomberg.

Lars Løkke Rasmussen. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark/ NTB Scanpix

Flere fradrag

Samtidig med at danskene frøs registreringsavgiften på 20 prosent, innførte de også et midlertidig batterifradrag i registreringsavgiften på 1700 kroner per kWt (opp til 45 kWt). De forlenget også lavere elavgift for oppladning av elbiler fram til 2020.

– Forskjellige fradrag gjør at den nye Nissan Leaf for eksempel slett ikke betaler registreringsavgift i Danmark, forteller Søren Jakobsen, sjefskonsulent i Dansk Elbil Alliance, til TU.

Nissan har økt sin elbilandel i Danmark fra 15,2 prosent i 2015 til 51,5 prosent så langt i år (til og med 21. april). Til sammenlikning har Teslas andel i Danmark sunket fra 59,46 prosent i 2015, til 9,58 prosent til og med 31. april i år.

Fossilfrie i 2050

Rasmussens uttalelser kom i forbindelse med at den danske regjeringen presenterte et forslag til en energiavtale myntet på energileverandørsiden. 12 milliarder øremerkede danske kroner skal bidra til at landet er fritt for fossile energikilder i 2050.

Dansk Elbil Alliance sier de er glade for at avtaleforslaget konsentrerer seg om elektrifisering av det danske samfunnet. De etterlyser likevel konkrete forslag til virkemidler for transportsektoren.