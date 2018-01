Antallet elbiler i Danmark sto nesten stille i 2017

Til tross for et salg på over 698 elbiler og en redusering av registreringsavgiften, har antallet elbiler Danmark bare økt med drøyt 100 stykker i 2017. Men lavere avgifter og nye modeller får bransjen til å tro på lysere tider.

I Norge elsker vi elbilene våre, med god grunn: Avgiften er lav, det er ikke noe momspåslag, og på toppen av dette får eierne en masse fordeler i forhold til kjøring og parkering i byene. Omkring 50 prosent av alle nye biler i Norge er for tiden elbiler eller ladbare hybrider.

Slik er det mildt sagt ikke i Danmark. I 2015, like før fritaket for avgifter ble fjernet, hadde elbilsalget en foreløpig topp med 4329 stykker – blant dem 2736 Teslaer. Det tilsvarte den gangen cirka to prosent av det totale nybilsalget.

Slik har antallet elbiler utviklet seg i Danmark siden 2013. (Foto: Danske Bilimportører) Foto: Danske Bilimportører

Første januar 2016 ble det innført registreringsavgift på elbiler; i første omgang 20 prosent av full avgift, og salget stupte. Det har ikke hjulpet særlig mye på danskenes lyst til å kjøpe elbiler at registreringsavgiften har blitt fryst på 20 prosent, eller at det har blitt innført et fradrag for batteriet og en generell reduksjon av registreringsavgiften.

Faktisk har det skjedd en klar oppbremsing i antallet elbiler i Danmark. De endelige tallene for salget i 2017 er fremdeles ikke helt klare, men det er tydelig at nysalget bare i mindre grad var nok til å kompensere for de elbilene som ble avregistrert.

Den store årgangen blir eksportert

I 2017 ble det ifølge foreløpige tall solgt 698 elbiler, og det brakte det totale antallet elbiler per 31. desember 2017 opp til 8746. Det er bare 103 flere enn samme dato året før, fordi en del av de elbilene som ble innregistrert i det store året 2015, har blitt eksportert.

Bakgrunnen for den utviklingen skal blant annet ligge hos leasingbransjen, erkjenner Lars Dissing. Han er direktør for Rac Danmark, som blant annet står bak utleieselskapet Avis/Budget:

– Fra 2014 begynte vi å kjøpe Nissan Leaf, så på et tidspunkt hadde vi 700 stykker. Men i takt med at tilskuddsordninger har forsvunnet og registreringsavgiften har endret seg, kan vi ikke lenger lage en forretningsmodell som er rentabel. I dag har vi cirka 200 elbiler som vi leaser ut, sier han.

BMW er klar med en oppdatert versjon av sin elbil i3. Blant annet er rekkevidden forbedret. Det kommer også en mer sporty versjon kalt i3s. (Foto: BMW) Foto: BMW

Noen av de elbilene som Avis/Budget har kvittet seg med, har blitt solgt til danske kunder. Men en del har også blitt eksportert. For Avis/Budgets vedkommende vurderer Lars Dissing at det dreier seg om cirka 50 stykker i 2017.

Jaguar vil også være med på elbil-bølgen, og kommer i 2018 med sin I-Pace. Den har 400 hk og gjør unna 0-100 km/t på 4 sekunder. Batteriet er på 90 kWh. (Foto: Jaguar) Foto: Jaguar

Andre leasingselskaper har på samme måte redusert flåten, og dette kan altså være en av forklaringene på at størrelsen til elbilparken i Danmark ikke har endret seg mye fra 2016 til 2017.

Gryende optimisme

Men selv om antallet elbiler ikke har økt vesentlig, ser det kanskje lysere ut framover. Det tror blant andre bransjesjefen i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader:

– Markedet har vært helt fastfryst på grunn av den enorme usikkerheten som fantes rundt avgiftene. Men nå kan vi se at det har roet seg, og mange nye og bedre modeller gir noen svært positive forventninger for 2018, sier hun.

De svingende politiske signalene i 2017 kan også gjenspeiles i salget i første og andre halvår av 2017. I første halvår ble det bare solgt 137 elbiler, mens det i andre halvår ble sendt 567 nye elbiler ut på gatene, sier direktør Gunni Mikkelsen hos Danske Bilimportører.

Nissan øker forventningene

Nissan er en av importørene som nå begynner å merke en fornyet interesse. Her har de lenge vært en av de mest markante aktørene på markedet med verdens mest solgte elbil, Nissan Leaf. Den kommer nå i andre generasjon, og allerede nå har 140 kunder bestilt den nye Leaf uten overhodet å ha sett den fysisk, for ikke å snakke om å ha prøvekjørt den.

Dette får direktør i Ralph Gonsalves Danmark-avdelingen til å øke forventningene til 2018:

Disse kan du kjøpe i 2018 På markedet i dag

Tesla S og X

VW e-Golf

VW e-Up

BMW i3

Kia Niro EV

Hyundai Ionic

Renault Zoe EV

Nissan Leaf første generasjon Forventes å komme på det europeiske markedet i 2018

Audi e-tron Quattro

Hyundai Kona

Jaguar I-Pace

Nissan Leaf 2. generasjon Muligens kommer også den nye Opel Ampera-e og Tesla Model 3 også i 2018.

– Vi hadde faktisk et lite veddemål på kontoret om hvor mange som ville bestille nye Leaf. Og selv om jeg alltid er den mest optimistiske, var tallet mitt det laveste, og jeg tapte. Så vi har blitt positivt overrasket, og regner med å måtte oppjustere salgsforventningene våre for elbiler for hele 2018, sier han.

Og i motsetning til tidligere, er det nå private kunder som vil ha elbiler. Tidligere var det først og fremst leasingselskaper, kommuner og store bedrifter. Det innebærer at Nissan ikke på samme måte som tidligere trenger å overbevise forhandlerne om at de må selge elbiler til kunder:

– Nå er det kundene som kommer til forhandlerne og etterspør elbiler, sier Ralph Gonsalves, og understreker at dette i dag ikke bare er et storbyfenomen.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk