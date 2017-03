Digitalisering, globalisering og klima er stikkordene for norsk industri i årene som kommer

Først på fredag legges den fram, hele innholdet er dermed ikke kjent, men statsministeren og næringsministeren presenterte et lite utvalg fra industrimeldingen.

Norsk Industri ser positivt på det som er lekket og presentert foreløpig.

– Regjeringen vil ha mer industri. Det er positivt, sa Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri som en første reaksjon.

Håp og forventning

- Industri og industriutvikling er flyttet høyere opp på den politiske dagsordenen hos flere partier. Industrimeldingen gir viktige føringer når det gjelder utvikling av blant annet virkemiddelapparatet. Det vil bidra til økt verdiskaping samtidig som vi får redusert klimautslippene, slik vi legger opp til i veikartet for prosessindustrien, sier Lier-Hansen.

Kleven verft omstiller seg og bruker roboter i produksjonen av deler til skip. Foto: Tore Stensvold

Solberg understrekte at norsk industri står overfor grunnleggende endringer og går inn i en krevende tid med utrolige muligheter.

De tre store utfordringene hun ser, er digitalisering, globalisering og klimapolitikk.

– Norge har en forutsetning for å være en industrinasjon i noen hundre år til. Den eneste grunnen til at vi har den muligheten i dag, er at vi har en stolt industrihistorie, sa statsministeren ifølge NTB.

Hun påpekte at industrien bidrar til næringsutvikling og velferd i hele landet, men at næringslivet er i endring.

– Digitalisering og automatisering i samfunnet skyter fart. Samtidig gjør klimautfordringen at vi må tenke grønnere. Vi trenger flere nye og lønnsomme bedrifter som skaper verdier og jobber, sier statsminister Erna Solberg.

Digital21

Kommunikasjonsansvarlig i Digital Norway, er fornøyd med at regjeringen følger opp deres innspill.

– Vi mener meldinga sår frø til å bygge digital industri og tar initiativ til til en kraftsamling for digital kompetanse gjennom Digital21, sier Nafstad til TU.

Toppindustrisenteret setter stor pris på at næringsministeren og regjeringen vil at Digital Norway skal spille en sentral rolle i den digitaliseringen norsk næringsliv må igjennom.

Prosjektleder for forprosjektet og medlem i advisory board i Digitalnorway - Toppindustrisenteret AS, sier at de ønsker å etablere et senter som kan ta fatt i behovene som både store og små bedrifter opplever.

Hilde Tonne, prosjektleder for forprosjektet og medlem i advisory board i Digitalnorway - Toppindustrisenteret AS Foto: Odd Richard Valmot

– Det er viktig at dette drives av næringslivet selv i samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter, men at det har støtte og oppmerksomhet fra myndighetene, sier Tonne til TU.

Senteret, som er initiert av 12 av Norges største selskaper, skal etableres i juni etter mønster av Toppindustrisenteret og skal bidra å etablere en digital dugnad for norsk industri.

Følger veikartet

Direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling, Ole Børge Yttredal, er oppløftet over at flere av deres forslag i veikartet ser ut til å være tatt med.

– For industrien er bunnplanken for videre satsning i Norge at det legges til rette for at vi også i framtida skal ha sikkerhet for tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. I den sammenheng er det viktig at regjeringen i meldingen understreker at den vil videreføre ordningen for kompensasjon for klimapåslaget i kraftprisen, såkalt CO2-kompensasjon, også etter 2020, sier Yttredal.

Han er også fornøyd med at regjeringen vil etablere Prosess21 som et forum for samhandling mellom prosessindustrien og beslutningstakerne.

– Vi ser fram til å bidra til utformingen og etableringen av Prosess21, sier Yttredal.

Finansiering

Næringsminister Monica Mæland lover at katapultordningen får fortsette og vil økes dersom den viser seg å være en suksess.

-Det er den hvis vi måler etter antall gode søknader, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Han er spesielt fornøyd med at regjeringen nå kommer med helt konkret nyhet, som også kan iverksettes i løpet av noen uker.

Regjeringen lansert en ny garantiordning for eksportrelaterte investeringer. Det skal administreres av GIEK.

-Den ligner mye på et forslag Norsk Industri oversendte regjeringen for et år siden, men de har jobbet videre med den og konkretisert den, sier Sunde.

Garantiordningen betyr at eksportbedrifter kan få garanti fra GIEK for halve investeringen i verktøy og utstyr. Sunde gir et eksempel.

-En bedrift som eksporterer bildeler til Europa trenger å kjøpe produksjonsutstyr for 100 millioner kroner. Bedriften kan be sin lokale bank om lån på 100 millioner kroner. GIEK kan så stille garanti for halvparten, altså 50 millioner kroner. Det vil ta mye av byrden for banken. Dermed blir det lettere for industribedrifter å investere for å omstille seg, sier Sunde til TU.

Elkem-jubel

Kraftkrevende industri, som her fra Elkem Bremanger, er glad for regjeringens ønsker å videreføre CO2-kompensasjonsordningen. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Elkem er svært fornøyd med at den kraftkrevende industrien fortsatt kan nyte godt av rimelig strøm.

– Tilgang på kraft til konkurransedyktige priser er den aller viktigste rammebetingelsen for Elkem. Derfor er det bra at industrimeldingen legger opp til en videreføring av CO2-kompensasjonsordningen, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Karlstad i Elkem.

Hun påpeker at dette må følges tett opp mot EUs pågående forhandlinger om ETS-systemet etter 2020, og at norske myndigheter forplikter seg til å utnytte handlingsrommet fra EU fullt ut.

Elkem setter også pris på at regjeringen følger opp flere av forslagene fra rapporten til Grønn Konkurransekraft.

– Vi har lenge etterspurt et Prosess21 som kan koordinere og fremme virkemidler for forskning og innovasjon i prosessindustrien, og håper dette snart vil komme på plass for å få fart på det grønne skiftet i industrien, sier Karlstad.

Styrte lekkasjer styrer debatt

Regjeringen får imidlertid kjeft fra opposisjonen på Stortinget. Ettersom ingen får se hele meldingen før den er lagt fram for kongen i statsråd, er det umulig å vurdere hvor god eller dårlig meldingen er.

– Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon. Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sa leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG.

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringens håndtering av industrimeldingen er del av en uheldig praksis som er innført.

– Statsråden legger fram godbitene i en pressekonferanse dagen før meldingen går i statsråd. Da får regjeringen oppmerksomhet om alt det den er fornøyd med, og unngår kritikk for det meldingen mangler. Det er uryddig, sier han til NTB.

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland hørte ikke på verken Pollestad eller Gabrielsen.