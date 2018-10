Det koker over for mange FM-entusiaster for tiden. Overgangen til DAB har tatt dem. Ikke bare klager de over dårlig dekning på DAB, men også over at gammelt utstyr ikke virker.

Så stor har stormen blitt, at det har kommet krav om at demonterte FM-sendere skal skrus opp igjen. Utfordringen med akkurat DET kravet, er at våre nyeste FM-sendere allerede er i drift i Afrika - nærmere bestemt Malawi.

Det er på tide å legge FM-drømmen bak seg. Det er DAB som gjelder - og som har gitt oss «Det Aller Beste» radiotilbudet landet rundt.

FM ble for dyrt

En hovedgrunn til at FM avvikles, er behovet for mer kapasitet kombinert med kostnaden med å bygge ut FM videre. Mange av senderne var gamle og måtte fornyes. I tillegg ville det bli vanskelig å få plass til mangfoldet av radiokanaler i et (analogt) FM-nett. En digitalisering (DAB) gjør det mulig å sende flere kanaler over større områder.

Å bytte teknologi fører gjerne med seg overganger der ikke alt virker som det skal. Det gjelder om du skal bytte epostsystem på jobben (spør meg!), få ny fjernkontroll på TV-en, eller digitalisere av bakkenettet for TV (NRK og Riks-TV). Det er derfor ikke overraskende at det er støy rundt avvikling av FM til fordel for DAB.

Sutrer i sentrale strøk

Støyen fra misfornøyde lyttere har vært stor. De innvendingene vi har minst sans for er sutrerne i Stor-Oslo. De som hadde tilgang til nisjekanaler som NRK Alltid Nyheter også på FM-båndet. I liten grad reflekterer disse over det faktum at slike nisjekanaler forsvant i bilen (allerede) på vei over Lierskogen sørover - og ved Gardermoen på E6 nordover. Gjerne etter skurrende FM-lyd (interferens), som mange er glade for å slippe med DAB.

Det er nettopp dette som er en av de største fordelene med DAB. Det nye nettet gjør nisjekanalene tilgjengelig i utkant-Norge. I Hardanger kan nå til og med en Jondøling høre på NRK Alltid Nyheter. Eller NRK Klassisk.

Overgangen til DAB har med dette hatt en demokratiserende og inkluderende effekt. En egenskap ved DAB som debattantene i Stor-Oslo ikke synes å ha forstått. FM var kanskje god nok på «Frogner/Majorstua». Men ikke utenfor supersentrale strøk.

Må bytte utstyr

Et annet ankepunkt ved overgangen til DAB har vært at alle må bytte ut gamle radioer. Eventuelt kjøpe og montere et DAB-adapter. Det er selvsagt et poeng, som er spesielt gyldig for de i lavere inntektsgrupper. Heldigvis får du i dag en grei DAB-radio for noen hundrelapper. Men selv det kan være en krevende belastning for noen.

Mange av kritikerne mener at utbyggingen av mobilnettet vil være en bedre løsning for å digitalisere radionettet. Vi mener det er et godt innspill. Ikke minst fordi mange av oss allerede lytter på radio via mobilen og mobilabonnementet. Det skjer i økende grad - uten at det har blitt den dedikerte radiodistribusjonen. Mobilen er på samme måte en utmerket plattform for podcast, som ligner veldig på radio.

Mobilnettet ikke modent - ennå

I noen år ennå vil mobilnettet være for lite utbygget og tilgjengelig for å kunne ta distribusjonsrollen fullt og helt. Mobilnettet er heller ikke en «fellesressurs» på linje med hva Norkrings DAB-nett er. Som mobilbruker må du jo fortsatt betale for tilgang - via abonnementet.

Å belage seg på mobiloperatørene som «kringkasting» for et nasjonalt radionettverk er å gå for langt. Og ville også stilt høye krav til dekning, brukerbetaling og investering i nye brukerapparater.

Så, til alle FM-fantaster: Bisettelsen nærmer seg. FM i Norge vil dø. Det er DAB (og mobilnettet) som nå gjelder for radio. Monteringen av sendestasjoner pågår for fullt. Stadig flere DAB-hull vil bli tettet - i by og bygd.

Kanskje til irritasjon for FM-fanatikerne. Men til glede for mangfoldet i vårt langstrakte - og tynt befolkede - land.