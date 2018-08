Vil skru på FM-nettet igjen - men det beste utstyret er sendt til Malawi

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, ønsker at Stortinget skal se på kostnader for å skru på FM-nettet igjen, men de nyeste FM-senderne er sendt til Malawi i Øst-Afrika. Her skulle de øke dekningen av Radio Timweni til nesten 100 prosent.

(Foto: Norkring)