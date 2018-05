Det norske FM-nettet gjenoppstår – i Malawi

Innføringen av digitalradio i Norge har gjort FM-sendere og radioapparater avleggs. Noen få av senderne i det norske FM-nettet hadde mange gode tekniske år igjen før det ville vært nødvendig å skifte dem ut.

Til sammen var det mer enn 2000 sendere på de ulike kanalene. Store og små. I dag er de erstattet av DAB+ sendere hvor hver sender fra 12 til 16 kanaler i stedet for én.

Sammen med Plan Norge har Norkring bidratt til å etablere et FM-nett i Malawi rettet mot barn og unge. Til sammen sender de ned 14 av de nyeste FM-senderne i mellomeffektklassen med antenner og annet utstyr som skal til.

Norkring har også spedd på forsendelsen med utstyr til et lydstudio og et såkalt radiolinjehopp som skal få signalene fra studioet til det første sendepunktet som ligger fem-seks kilometer unna.

– Tidligere har vi vært en sponsor for arbeidet Plan gjør i Zimbabwe. Det handlet det også om å få ut informasjon til barn og unge i et land hvor tilgang på mobilnett og TV er dårlig, men hvor radio spiller en stor rolle. Når det dukket opp et behov for det samme i Malawi, samtidig som vi rigger ned FM-senderne her i Norge, kom ideen og å involvere oss mer enn før. Derfor bidrar vi også med både kompetanse, folk og utstyr og ikke bare penger. Det passer godt med Telenors slagord som er "Empowering people", sier adm. dir. i Norkrong, Torbjørn Teigen.

De beste senderne

– De senderne vi har hentet ut og sender nedover er de nyeste vi hadde i FM-nettet. De er fra 2010 og har vært brukt i P4 sitt nye nett etter at de fikk tilbake konsesjonen. Et par er også fra P5 sitt storbynett. Utenom disse var det norske nettet ganske gammelt og de eldste senderne var fra 70-tallet, sier ingeniør i Norkring, Frank Grandalen.

Han har også vært i Malawi for å se på utformingen av nettet og være konsulent for utbyggerne.

Opplysning på FM: Radio Timweni vil med FM-utstyret fra Norkring nå ut til flere barn og unge med informasjon om deres rettigheter. Kanalens programledere er selv barn og unge. Foto: Norkring

– De norske senderne vil øke dekningen fra Radio Timveni i Malawi fra 60 til nesten 100 prosent. Det gjør en stor forskjell i et land med en ung befolkning og nesten 17 millioner innbyggere. Radio Timveni er en barne- og ungdomskanal som skal spre musikk og underholdning godt ispedd kunnskap.

Mot barneekteskap

Bedre dekning: De lett brukte FM-senderne fra Norkring vil øke dekningen av Radio Timweni til nesten 100 prosent. Foto: Norkring

– Barneekteskap ble forbudt i fjor i Malawi, men kunnskapen om det sprer seg ikke som i vår verdensdel. Derfor er radio et så viktig hjelpemiddel for å opplyse ungdom. Det er svært vanlig at jenter blir giftet bort helt ned i 12 års alder og da slutter de på skolen. Heldigvis har Radio Timveni, som sender 24/7, svært mange lyttere, selv om ikke alle har radio. De bruker mobiler med FM-radio i stedet. Vi håper at vi kan få helt skutt på barneekteskap før 2030 ved å spre kunnskap til de unge på denne måten, sier rådgiver for næringsliv i Plan Norge, Marius Mollum.

Norkring vil stå for alt, inklusive transport av materiellet til Malawi. De vil være med og sette opp de første senderne og lære opp lokale montører og folk fra radiokanalen. Plan eier det utvidede FM sendernettet og vil låne det bort gratis til Radio Timveni.