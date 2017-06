Oddvar (63) hadde en radio- og TV-forretning som måtte omstilles. Så fant han opp løsninger som ga bedriften 70 mill i omsetning

SELJE: – Vi mener vi er fremst i verden i utviklingen av DAB Head-End. Du kan godt si det er et resultat av at Norge er et foregangsland for DAB-teknologi, og det første landet i verden som nå slukker FM-nettet, sier administrerende direktør Geir Gjørsvik i Paneda.

FoU-prosjektet som førte frem til produktet Head-End, gjennomførte Paneda i et samarbeid med NRK, P4, svenske Teracom og Innovasjon Norge.

– Tidligere trengte radiostasjonene et helt rom til teknologien for å omforme signaler fra studio til DAB. Vi har pakket teknologien inn i en liten boks. For mindre radiostasjoner er dette en kostnadseffektiv løsning. Vi har nylig sikret oss kontrakter i flere land i Europa, sier Gjørsvik.

Paneda jobber innenfor tre områder: Break-In-System, TV/DAB-nett og DAB Head-End (krinkastingssentral).

Opphav i radio- og TV-forretning

Paneda er en meget spesiell industrihistorie, lokalisert til havgapet helt ut mot Stadhavet. Gründer og teknisk direktør Oddvar Flølo (63) er selskapets hjerne. Med utgangspunkt i en radio- og TV-forretning som måtte omstilles, har han ved hjelp av egne oppfinnelser ført bedriften i en retning som i 2016 ga 70 millioner kroner i omsetning.