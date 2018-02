– Det er allerede mange som spiser insekter. Det må bli flere

Vi må spise insekter. Og shipping må over på lav- og nullutslippsløsninger. Det er bare to av eksemplene som ble presentert da Global Opportunity Report 2018 ble lagt fram torsdag 1. februar.

Klima, fattigdom, ulikheter og forurensning. Det går i feil retning med verden dersom det ikke tas kraftige grep. Bærekraft er nøkkelbegrepet. I fjor ble rapporten Spaceship Earth med 17 bærekraftsmål fram mot 2030 lansert.

Den nye rapporten går videre på fire av bærekraftmålene, der det må legges inn ekstra innsats for å komme i mål til 2030.

Fire områder

De fire bærekraftsmålene er:

Ulikheter

Forbruk

Klima

Hav

Selv om det tegnes et dystert bilde av framtida, er det ingen som henger med hodet. Rapporten inneholder 10 nye forretningsmuligheter på vei mot de fire målene.

– Vi presenterer løsninger. Der det er risiko, er det også muligheter, sa konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL da rapporten ble lagt fram for rundt 200 inviterte gjester fra næringsliv, myndigheter og organisasjoner.

Inspirasjon og block chain

Rapporten er skrevet av DNV GL, FNs «United Nations Global Compact» og Sustainia.

Rundt 17.000 bedriftsledere er intervjuet i forbindelse med rapporten. Det pekes på mange muligheter.

-Vi har trukket fram en rekke historier og presenterer deres løsninger som en inspirasjon for andre. Noen er tekniske og andre viser til ulike samarbeidsmodeller, sier Eriksen til TU.

Blant tekniske eksempler trekker han fram blockchain-teknologi. Den er brukt i Kina for å sikre at frossenmat holder den lovede kvalitet.

Temperaturen er målt fra produsent og fram til forbruker. En sensor logger temperaturen hele tiden og dataen lagres av DNV GL ved hjelp av blockchain-teknologi. Det er ikke mulig å endre informasjonen uten at det legges igjen spor.

Explorer

De tre partnerne bak rapporten lanserer også et verktøy for å koble sammen potensielle partnere.

Global Opportunity Explorer en digital møteplass - som en bedriftenes «Finn.no».

– Samarbeid er viktig, sier Eriksen.

Ikeas Norgessjef Clare Rodgers støttet opp om det.

– People and planet. Det et det som er viktig for oss, sa Rodgers.

– Vi ønsker å bidra til å nå bærekraftmålene, men vi kan ikke finne nye løsninger ved å sitte sammen i Ikea og diskutere med oss selv. Vi må ut og snakke med andre miljøer som kan samarbeide med oss og utfordre, sa Rodgers.

Som en stor innkjøper av varer og tjenester har Ikea stor makt. Den bruker selskapet bevisst.

Ut av komfortsonen

Rasmus Schjødt Pedersen i Sustainia la vekt på at nye muligheter skapes og løsninger finnes, når folk og selskaper går ut av sine vante markeder.

–“Kill the core – or the core will kill you.” Det gjelder å bryte ut av vante rammer, sa Schjødt Pedersen.

Han tok for seg matvaresituasjonen. Det er ikke bærekraftig om alle skal spise kjøtt.

– Det er allerede mange som spiser insekter. Det må bli flere, det er veldig næringsrikt og har 100 ganger lavere klimautslipp enn storfe, sa han.

Han trakk også fram elektriske skip og Yara og Kongsbergs prosjekt Yara Birkeland.

– Transportveksten er på 60 prosent fram til 2030. Skal vi nå bærekraftsmålene, kan vi ikke fortsette som nå, sa han.

Trash og cash

Han mener vi også må ta forsøpling av havene på alvor. Vi kan ikke fortsette å kaste plast i havet. Det utgjør 80 prosent av forsøplingen, sa han.

Statsminister Erna Solberg var glad for rapporten og sa dette i en videohilsen:

– Turn trash into cash. Be inspired. Make money making the globe sustainable.

Muligheter

Den første Global Opportunity Rapporten kom i 2015. De har beskrevet 55 markeder der man kan finne forretningsmuligheter innenfor alle de 17 bærekraftsmålene. De største mulighetene ligger i skjæringspunktet mellom de tradisjonelle markedene, der det er behov for samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt.

For å legge til rette for dette lanserte partnerne som står bak rapporten, i fjor Global Opportunity Explorer, som er et åpent møtested for innovasjon, hvor man finner både markeder og løsninger som støtter opp under bærekraftsmålene.

Nyskapende teknologi

Administrerende direktør i FNs Global Compact, Lise Kingo, sier i en pressemelding:

«Vi lever i en verden som har behov for raske endringer, og det er bedriftene som leder an på veien mot de forandringene vi har foran oss. Gjennom utvikling av nyskapende teknologi og viktige partnerskap kan næringslivet bidra med ressurser og kreativitet som vi trenger for å skape den verdenen vi ønsker oss. Denne fjerde utgaven av Global Opportunity Report tar opp utfordringer som påvirker alle mennesker i verden, og den viser hvordan bedrifter overalt kan gå inn i nye markeder og finne løsninger på de største utfordringene i vår tid.»