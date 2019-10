Derfor trenger vi et søkelys på gode norske teknologiløsninger

«Tech Award er Norges viktigste teknologipris og kåres blant de bedrifter og personer som blir nominert til årets konkurranse», heter det i egenomtalen av kåringen, som Teknisk Ukeblad startet ved årtusenskiftet. Den gang var det Troll-utbyggingen som gikk til topps i kåringen.

I år deles det ut en rekke priser, og et spørsmål melder seg igjen: Skal en redaksjon dele ut priser til selskaper som vi ellers omtaler – og som vi på et tidspunkt kanskje skal omtale konkursen til, fortelle om påstander om patentkopiering eller berette om annen svindel?

En redaksjon er veldig langt fra en interesseorganisasjon, selv om TU Media er eid av to slike. Men Teknisk Ukeblad har likevel et tydelig ståsted som medium: Vi er teknologioptimister, og vi er opptatt av at vi i Norge må utvikle nye teknologiske løsninger – både av hensyn til utviklingen av Norge som samfunn, med tanke på klimautfordringene som må løses og for å legge til rette for framtidig norsk industrieksport.

Vi skal ikke være heiagjeng for Equinor eller Aker Solutions, for eksempel. Det klarer deres veldig store kommunikasjonsavdelinger veldig godt selv. Det er ikke vår oppgave å skryte uhemmet av alle fordeler ved en teknologi som kan vise seg å ha potensial. Vår rolle er å gi et best mulig bilde av den viktigste teknologiske utviklingen som har betydning for norsk næringsliv og økonomi – enten det handler om gode ideer eller fiaskoer.

Men med Tech Awards får vi likevel en anledning til å sette søkelyset på ideer som kanskje har vært helt banebrytende teknologisk, eller har tatt i bruk teknologi på nye måter.

I dag presenterer vi tre selskaper som er kandidater til årets maritime pris. Enten det blir Corvus Energy, Blueye Robotics eller Forsvarsmateriell/BOA Management som får den prisen, handler det om teknologiske løsninger som det er verdt å løfte fram. Det betyr ikke at TU går god for alt som skjer i disse selskapene.

De neste dagene omtaler vi andre selskaper innen energi og bygg, før vi neste uke kommer tilbake med omtale av de seks selskapene som er kandidatene til hovedprisen.

God teknologi er i seg selv ikke ensbetydende med suksess. TU.no fortalte i en omfattende podkast fjor om det Stavanger-baserte oppstartsselskapet Zaptec, som i 2015 vant Norwegian Tech Award. Zaptec fikk prisen for å utvikle verdens første ladekabel med en fullisolert galvanisk transformator. Men historien etterpå ble en fiasko. Forholdet til samarbeidspartneren Renault ble til slutt så ille at de nesten møttes i retten.

På samme måte som andre kan lære av de gode ideene, er det også noe å lære av det som går galt. Begge sidene av medaljen må omtales.

Nytt av året for Norwegian Tech Awards, er en energipris.

– Energi spiller en helt avgjørende rolle i samfunnet. Vi må bort fra hovedsakelig fossilbasert energiproduksjon. Vi vil trekke fram flere som bidrar med energieffektive løsninger og teknologi som bidrar til å nå Norges og FNs klimamål, sa sjefredaktør Jan M. Moberg tidligere i høst.