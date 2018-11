Kåret til årets teknologibragd i 2015 - nå er teknologien lagt på hylla

I podcast-serien Løse ledninger nøster vi opp historien til selskaper vi har skrevet stykkevis og delt om tidligere. I denne første episoden tar vi for oss Zaptecs historie fra starten i 2012, til i dag.

I 2015 fikk det Stavanger-baserte oppstartsselskapet Zaptec Norwegian Tech Award. Prisen deles ut av Teknisk Ukeblad og går til årets største norske teknologibragd.

Zaptec fikk prisen for å utvikle verdens første ladekabel med en fullisolert galvanisk transformator. Produktet, som ble utviklet i samarbeid med Renault, endrer spenningen slik at Renaults elbil Zoe kan lade i det norske IT-nettet. Tech Award-juryen mente den innovative transformatoren kunne bidra til å gi det grønne skiftet et puff fremover.

HØR PODCAST-EPISODEN HER:

I dag er teknologien lagt på hylla. Samarbeidet med Renault er avsluttet. Zaptec har tapt godt over 100 millioner siden starten og har skiftet ledelse flere ganger. Selskapet eksisterer fortsatt, men den prisbelønnede transformatorteknologien selges ikke lenger.

Hva skjedde?

Har fått mye omtale

Zaptec er et av selskapene som har fått mye omtale på TU for sine ulike prosjekter:

Zaptec mottok Norwegian Tech Award for Zapcharger Portable, som gjorde det mulig for eiere av elbilen Renault Zoe å lade i det norske IT-nettet. Bilde: Zaptec

Forteller hva som skjedde

Vi har imidlertid ikke vært like flinke til å følge opp de mange prosjektene, som blant annet har fått 16 millioner kroner gjennom tilskuddsordninger, blant annet fra Innovasjon Norge.

I podcasten forteller tidligere og nåværende ansatte i Zaptec om hvordan det gikk med prosjektene, de tekniske utfordringene og om hvordan forholdet til Renault ble så ille at de nesten møttes i retten. De forteller også om tøffe avgjørelser om å legge ned prosjekter og si opp ingeniører for å redde driften. Du får også høre hvorfor selskapet ser lyst på fremtiden i dag.

Har du tips til selskaper, personer eller organisasjoner vi bør følge opp? Send gjerne en epost til mathias@tu.no.