Derfor har de brukt 200 millioner kroner på et 880 meter langt kryssingsspor

Fredag formiddag åpner det nye kryssingssporet på Kvam i Gudbrandsdalen. Sporet, som har vært målet i et prosjekt til nesten 200 millioner kroner, er bare 881 meter langt, men effekten av det forventes å være stor.

– Ved å bygge det nye kryssingssporet tar man et nytt skritt på vei til å kjøre 600 meter lange godstog på Dovrebanen, forteller Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastrukturdivisjonen i Bane Nor.

I dag kjøres det bare godstog på inntil 450 meter på strekningen. Aarnes sier at den økte toglengden kan ha en enorm virkning på godstrafikken på vei.

46.720 trailere i året

Ved å gå fra 450 til 600 meters tog, blir det plass til gods tilsvarende åtte vogntog mer per tog. Tar man utgangspunkt i fredag 15. november, hvor det passerer det 16 tog, snakker man altså om 128 trailere som kan flyttes over fra vei til bane.

I løpet av et år vil det nye kryssingssporet gjøre at tog kan erstatte 46.720 trailere.

– Nå er det dessverre ikke sånn at når flagget heises og snora klippes endres godstrafikken umiddelbart. Men med dette kryssingssporet er vi et steg på vei for å nå regjeringens mål om å overføre 30 prosent av gods i langfart fra vei til sjø og bane, sier Aarnes.

Ikke bare nytt spor

Nesten 200 millioner kroner for 881 meter nye spor kan høres mye ut, men prosjektleder for utbyggingen, Jan Gunnar Sølberg, forteller at en utbygging som dette krever langt mer enn noen meter med nytt spor.

Man har blant annet fjernet en gammel planovergang for å øke sikkerheten på stasjonen.

– Det blir også slutt på tutinga når togene skal passere. Det håper jeg naboene her er glade for, sier Sølberg.

Det er lagt inn fire nye sporvekslere, skiftet sviller i det gamle sporet og ikke minst har utbyggingen ført til behov for et nytt signalsystem som kan ta imot to tog samtidig.

– Bare det å bygge om signalanlegget har vært en stor jobb. Men vi kan altså nå ta inn to tog samtidig på stasjonen, noe som ikke gikk an før, sier Sølberg.

Nytt spor på Ler

Når tømmer og gods fraktes på tog i stedet for bil, reduseres klimagassutslippene. Det bidrar til mindre miljøbelastning og bedre framkommelighet på veiene.

Men for at kryssingssporet på Kvam skal nå sitt fulle potensial må det bygges flere tilsvarende kryssingsspor.

– Det jobbes med et tilsvarende kryssingsspor på Ler sør for Trondheim, forteller Aarnes.

Også her er målet at lengden på godstogene som kan krysse økes fra 450 til 600 meter.

– Det vil ta tid å nå målene til regjeringen, men med arbeidet vi gjør nå er vi godt på vei. Det gagner både miljøet og alle de som kjører på norske veier. Færre trailere gir betydelig bedre trafikksikkerhet, sier Aarnes.