Denne norsk-franske bilen kan kjøre nesten 700 kilometer på én liter etanol

I helga gikk billøpet Shell Eco Marathon i London, der målet er å komme lengst mulig på minst mulig drivstoff.

Simen Hansen og Torkel Genet studerer automatikk og mekanikk i Toulouse. Sammen med 28 medstudenter dro de tilbake til Frankrike med en førsteplass og en verdensrekord i bagasjen.

– Vi var optimister før konkurransen, selv om vi hadde hørt en del historier om ting som kunne gå galt under konkurransen. Men dette var virkelig over all forventing, sier Hansen til Teknisk Ukeblad.

Veier kun 65 kilo

Teamet deltok i klassen for konseptbiler med forbrenningsmotor. Den fransk-norske bilen veide kun 65 kilo.

– Bilen er nesten utelukkende laget av kompositter, selve skroget er en sandwich av silke-skum-silke, noe som er mye lettere en karbon, og for chassiset har vi brukt karbonfiber. Vi har laget hele bilen selv i lagets lokaler på skolen, forteller Genet.

Fra venstre: Simen Hansen og Torkel Genet stakk av med verdensrekord og gull i London. FOTO: Shell

Studentene har også laget motoren i bilen.

– Den bruker Miller Cycle. Prinsippet er at stempelet går lengre ned på arbeidstakten enn på innsugningstakten. Dette gjør at vi kan få mer energi ut av hver injeksjon. Mekanismen vi bruker er funnet opp av en professor på skolen for flere år siden, sier Genet.

685 kilometer

Banen i London er 1,6 kilometer lang, og har både svinger og hellinger. Lagene får fire forsøk, og hvert løp består av ti runder. Bilene må stanse og starte hver gang de starter en ny runde.

På det første forsøket nådde bilen 551 kilometer på en liter etanol. Runde to bikket de 600 kilometer. Alle gode ting er tre, sies det. Da nådde bilen 684,7 kilometer, som sørget for gull og rekord i denne klassen.

– Det var virkelig morsomt. Vi hadde fire forsøk og alle var gode. Det er ekstra gøy at vi ikke bare hadde ett godt forsøk, sier Genet.

Med seieren i London går laget videre til den europeiske kvalifikasjonsrunden for «Drivers’ World Championship». Der møter de beste europeiske lagene de beste lagene fra Amerika og Asia.

De har allerede tanker på hvordan de skal forbedre bilen.

– Vi skal legge til en elektrisk motor med superkondensatorer og regenerativ bremsing, for å kunne lagre energien vi ellers ville mistet ved det obligatoriske stoppet vi må ta hver runde, sier Genet.

NTNU-trøbbel

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om NTNU-elbilen DNV GL Fuel Fighter, som også tok turen til London. De deltok i en aerodynamisk elektrisk bil på 80 kilo. Laget hadde store forhåpninger før turen.

– Vi vil i hvert fall havne på pallen, og det tror jeg vi har gode muligheter til. Vi tok en grov analyse høst, som viser at den har en rekkevidde på 1400 kilometer på én liter bensin, sa lagleder Bård Carlsen til Teknisk Ukeblad da bilen ble avduket tidligere denne måneden.

Lagleder Bård Carlsen og resten av teamet bak DNV GL Fuel Fighter opplevde teknisk trøbbel i London, og kunne ikke delta i konkurransen. FOTO: Mats Krokstrand

Dessverre fikk de ikke vist frem det som bodde i bilen. En rekke tekniske feil poppet frem rett før konkurransen. De jobbet med å fikse problemene, men tiden strakk ikke til. Dermed kunne ikke laget delta i konkurransen.

– Det var en del elektriske problemer med motoren. Vi er fortsatt litt usikre på hva som har skjedd. Det skal vi undersøke nærmere når bilen kommer tilbake til Trondheim, sier Carlsen.

Ble påkjørt

Han forteller at de kjørte med bilen dagen før konkurransen, og at de hadde litt problemer, men klarte å gjennomføre én runde. Etter nok en test senere på kvelden, gikk det verre.

– Da ble vi påkjørt bakfra av et annet lag, men det så ut til at det gikk greit. Men etter hvert oppstod det problemer som ikke ga helt mening på den siden vi ble påkjørt. Det kan jo ha en sammenheng med problemene vi hadde på konkurransedagen, sier Carlsen.

– Hvordan føltes det å ikke kunne delta i konkurransen?

– Det var selvfølgelig bittert. Vi visste at vi tok en stor sjanse da vi laget en helt ny bil fra bunnen av i august. De lagene som gjør det bra i konkurransen har ofte brukt flere år på å perfeksjonere bilen. Men vi fikk en del oppmuntrende ord under dagene i London, og jeg tror bilen har et godt utgangspunkt til neste år, sier Carlsen.