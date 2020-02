Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39

Tirsdag signerte Statens vegvesen kontrakt om lasersveising av Frønes gang- og sykkelbru i Åfjord.

Brua blir med det trolig verdens første automatisk lasersveisede bru.

Ved å benytte seg av automatisert lasersveising blir ikke bare brua en foregangsbru når det kommer til bruk av ny teknologi, den skal i tillegg bli både billigere og mer miljøvennlig enn den ville blitt med konvensjonell sveising.

Ønsker å oppskalere raskt

Frønes gang- og sykkelbru er en nettverkbuebru i et spenn på 65 meter og med en føringsbredde på tre meter.

Det er selve dekket som vil utføres som en automatisert lasersveiset stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre.

– Bruer krever mye stål, og mye stål krever mye sveising. Vi vil videreutvikle sveiseteknologien slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Når vi har testet ut teknologien på gangbrua skal vi vurdere om den kan brukes på enda større bruer, sier Cato Dørum i Statens vegvesen.

Kan kutte 10 milliarder

Om metoden fungerer som tiltenkt, er planen at Vegvesenet skal benytte seg av den i stort omfang, blant annet på ferjefri E39.

– Om vi kan finne en bedre måte å sveise bruene våre på vil vi få en bedre konstruksjon, vi vil få ned kostnadene veldig og vi får en stor miljøgevinst ved å kunne produsere her i landet i stedet for å produsere i Kina og frakte bruene hit på skip, sier Tore Askeland, programleder for E39 i Statens vegvesen.

Han håper metoden oppskaleres raskt, og kan brukes på den planlagte kryssingen av Bjørnafjorden.

– Om dette fungerer kan det være snakk om besparelser på mellom fem og ti milliarder kroner på hele E39, sier han.