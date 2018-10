Den svenske elbilen blir engelsk

Det svenske elbilfirmaet Uniti lanserte for snart et år siden sin første bil, Uniti One. Toseteren er en liten bybil, som skal ha relativt god rekkevidde og lav pris.

Det svenske firmaet skulle produsere bilen på en fabrikk i Landskrona, og målet var at produksjonen her skulle etableres slik at de første prototypene kunne bygges ut før serieproduksjon skulle starte i 2019.

Nå har Uniti imidlertid ombestemt seg, og flytter produksjonen av bilen til England. Fabrikken skal etableres i Silverstone, ni mil nordvest for London, skriver Forbes.

Årsaken til endringen skal være nærhet til aktører som jobber med teknologi Uniti skal bruke. Det skal være særlig lettvektsmaterialer og karbonfiber det fokuseres på.

At mange av de beste ingeniørene i bilindustrien er lokalisert i området oppgis også som medvirkende til beslutningen om å flytte.

Produksjonsmodell i 2019

Uniti One er en liten toseter. Selskapet planlegger også en femseter. Illustrasjon: Uniti Sweden AB (publ)

Fabrikken skal kunne produsere opp mot 300.000 biler i året. Det skal lages to modeller; en med to og en med fem seter.

Uniti skal for øvrig ha gjort noen strukturelle endringer som har ført til en prisøkning. Det skal imidlertid ikke være snakk om en stor prisøkning, skriver Forbes.

Når pilotproduksjon er i gang i England, er planen å etablere produksjon i USA. Nye fabrikker skal bygges etter modell av den engelske, skriver Uniti i en pressemelding.

De skriver nå at produksjonen skal komme i gang innen 2020. Produksjonsmodellen skal avdukes sent i 2019. Nordeuropeiske reservasjoner skal oppfylles før bilen sendes andre steder.