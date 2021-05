Den ene er fire ganger så dyr. Er den fire ganger så god?

<p

Mye har skjedd i elbilverdenen de siste ti årene. Mens det var to-tre elbilmodeller å velge mellom da, finnes det i dag biler i de fleste kategorier, også sportsbiler.

Vi har sett på to biler som faller inn i den kategorien; Tesla Model 3 Performance og Porsche Taycan Turbo S. Dette er to ganske ulike biler, men de har sprek ytelse til felles. Porschen koster nesten to millioner kroner, mens Teslaen koster litt over en halv million.

Gaupe mot tiger

Og naturligvis oppfører de seg ulikt på veien. Mens Teslaen er en minimalistisk lommerakett som lystrer kun med en høyfrekvent hvinelyd fra motoren, er Porschen et se-på-meg-udyr som sier klart ifra hvordan den behandles. Begge elsker svinger, men Porschen føles som om den går på skinner. Teslaen er en gaupe, mens Porschen er en tiger.

Men er Porschen fire ganger bedre? I denne episoden av elbilpodkasten snakker vi om våre tanker om denne bilkategorien og de aktuelle bilene.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

