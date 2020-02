Dansk transportforsker slakter norsk transportplanlegging

– Da jeg så hvor dårlig samfunnsøkonomisk nytte det er i store deler av prosjektene i Nasjonaltransportplan (NTP) ble jeg sjokkert, sa Nils Buus Kristensen under samferdselsfrokosten til Polyteknisk forening tirsdag morgen.

Kristensen jobber i Transportøkonomisk institutt (TØI) og leder teknologigruppen i Nasjonal transportplan.

– I Danmark har man en diskusjon på om samfunnsøkonomisk lønnsomhet alene er et godt nok grunnlag når man skal prioritere utbyggingsprosjekter, men samfunnsøkonomien i de norske prosjektene er gjennomsnittlig helt forferdelig. Det viser at det er noe som er galt i måten man planlegger infrastruktur på her i Norge, sier han.

Riv ruskende feil

Teknisk Ukeblad skrev forrige uke en sak om at de ti mest ulønnsomme prosjektene i nåværende Nasjonal Transportplan til sammen hadde en negativ nytteverdi på 90 milliarder kroner da de ble valgt inn i planen.

I etterkant har Statens vegvesen gått gjennom flere av prosjektene og redusert kostnader. På E39 mellom Ålesund og Molde er kostnadene redusert med over 40 prosent. Det har ført til bedre samfunnsøkonomi, men nytten av prosjektet er fremdeles negativ.

Kristensen sier seg enig i at enkeltprosjekter alltid vil måtte bygges på tross av at de er ulønnsomme for samfunnet, men mener det er altfor mye negativ nytte i de norske utbyggingsplanene.

– Når det er så mye negativ nytte er noe helt feil, slår han fast.

Skille mellom mål og strategi

Det er ikke bare manglende fokus på samfunnsøkonomi Kristensen kritiserer i Nasjonal transportplan, han mener også at store deler av planen er utdatert.

– Det er mange år til de fleste prosjektene i transportplanen er ferdig, ikke minst til deres levetid er utløpt. Siden teknologiutviklingen raser fremover bør man bli flinkere til å følge utviklingen og endre både mål og strategier i transportplanene i takt med utviklingen, sier han.

Kristensen viser til målet om nullvekst i biltrafikken.

– Med den teknologiutviklingen vi står ovenfor med både automatisering og elektrifisering av veitransporten spørs det om man bør ha et mål om nullvekst i fremtiden. Om man skal beholde gamle mål i en plan som dette kan de fort bli teknologisk utdaterte, sier han.

Og utdyper:

– Teknologiutviklingen vi står ovenfor gjør blant annet at biltrafikken ikke vil stå i kontrakt med klimamålene i fremtiden. Det er riktig at man bør begrense trafikken på de stedene og tidene der det faktisk er fullt på veien, men det bør ikke være et mål, det bør være en strategi, sier han.

Må bygge mot fremtiden

I motsetning til utbyggingsplanene mellom Ålesund og Molde der Vegvesenet har gått gjennom kostnadene og kuttet ned i antall kjørefelt for å få ned kostnadene, mener Kristensen man bør bygge bredere veier for å møte behovene i fremtiden.

– Om man bygger veiene litt bredere enn det som er normalt i dag vil man enkelt kunne utvide fra for eksempel firefelts til femfelts uten å bygge nytt når selvkjørende biler er et faktum, sier han.

Han forklarer at siden selvkjørende biler kan kjøre tettere vil de krever mindre plass på veien.

– I første omgang kan man da åpne et ekstrafelt for selvkjørende biler uten å bygge nytt. I fremtiden vil det være behov for smalere kjørefelt, så om man bygger bredere i dag vil man kunne utvide veiene på sikt, uten å bygge nytt.