De neste månedene skal Fodooras selvkjørende, sjokkrosa robot prøvekjøre veinettet på Fornebu i Bærum.

Toppfarten er på seks kilometer i timen.

– Norge ligger bakpå når det gjelder å ta i bruk dette, sier Prashant Søegaard, leder i Foodora Norge.

I Sverige har Foodora konkrete planer om å ta i bruk droner og roboter i kommersiell drift allerede fra fjerde kvartal i år, forteller han.

Om det er vellykket i Sverige, som har et større marked enn i Norge, er han klar til å følge etter, forteller han.

Tusenvis av robot-leveranser i Finland

Men når kan du få din butter chicken levert med robot? En indikasjon kan fås ved å se til utlandet.

– Tusenvis av disse kjører rundt på veiene i andre land. I Finland, Estland, Storbritannia, USA og Kina, forteller Hans Fridberg.

Denne roboten skal kunne levere maten din i fremtiden. Foto: Arash A. Nejad

Han er leder i Holo, selskapet som er Foodoras rådgiver og operatør i prosjektet.

I Finland skal bedriften S Groups liknende, selvkjørende roboter eksempelvis ha levert 150.000 ordre med dagligvarer.

– Det er ikke noe i veien for at Norge kan gjøre det samme som Finland, verken når det gjelder lovverket eller annet. Det handler om investeringsvilje, sier han.

– Ellers er den veldig høflig

Men i første omgang, det vil si i høst, er målet å vise at roboten kan bevege seg i Fornebu-trafikken uten å skape problemer for seg selv eller andre.

Inntil videre skal ikke roboten levere mat, men øve på én bestemt rute på om lag én kilometer.

Ruten går i all hovedsak på gang- og sykkelvei, og algoritmen har trent på å identifisere syklister, barn, folk med hodetelefoner eller andre hindringer den kan møte på der, forteller Fridberg.

Møter den en slik «hindring» skal den stoppe opp og vente på å passere, alt innenfor en rute som er definert og 3D-scannet på forhånd.

– Hvordan vil roboten te seg når man møter den i gatebildet?

– Den piper nok litt, men bare hvis du løfter den og prøver å ta den med, sier Fridberg og ler.

– Men ellers er den veldig høflig og venter på at det skal bli fri bane.

Holo-sjef Hans Fridberg er godt fornøyd med prosjektet. Foto: Arash A. Nejad

Kan møte kryssende biler

På ruten vil roboten også kunne møte kryssende biler på to sideveier.

Her kunne roboten i utgangspunktet scannet trafikklysene selv, eventuelt også sett seg om etter biler, forteller Fridberg. Men for å få tillatelse fra Statens vegvesen, må roboten enn så lenge få tillatelse til å krysse fra en av Holos operatører som sitter i et kontrollsenter.

– Må ha en operatør per nå, men så er spørsmålet hvor mange de må passe på. På et tidspunkt kan det være at noen av robotene ikke trenger menneskelig bekreftelse for å krysse en gate, sier Fridberg.

– Når tror du disse kan krysse gater og kjøre rundt i kommersiell trafikk?

– Innen et par år tror jeg det er vanlig. Teknologien er moden, så det er et spørsmål om å investere.

Men først må roboten altså testes ut under norske forhold.

For å navigere er roboten utstyrt med kamerasensorer: Ett som er god på å måle dybde og avstander, og et som er god på gjenkjenning.

Vil kombinere roboter, droner og mennesker

Roboter og andre selvkjørende doninger kan erstatte take away-bedriftens syklister og bilbud som ellers ville levert varene ut til kunden - men bare delvis, forsikrer Foodora-sjefen.

– Tanken er ikke at roboter skal ta over for alt, men det gir oss nok et ben å stå på. I fremtiden ser vi for oss at vi har både mennesker, roboter og droner som leverer, avhengig av blant annet lokasjon, sier Søegaard.