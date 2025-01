Uka begynte med snøstorm i store deler av landet takket være en såkalt «polarvirvel» – en ultrakald luft som spinner rundt Nordpolen og innimellom trekker sørover.

Omtrent 63 millioner amerikanere, rundt en femdel av befolkningen, var omfattet av en eller annen form for farevarsel knyttet til vintervær. Flere delstater erklærte unntakstilstand, og en rekke tog- og flyavganger ble innstilt på grunn av store snømengder.

Få dager senere brøt noen av de mest voldsomme og ødeleggende brannene i Los Angeles' historie ut, med mye hjelp fra kruttsterke vindkast og knusktørr vegetasjon. Minst 16 mennesker har så langt mistet livet, og over 180.000 personer evakuert. I tillegg er tusenvis av hjem ødelagt.

Amerikanerne har med andre ord fått kjenne klimaendringene på kroppen i løpet av årets første hele uke. Men dette blir trolig ikke den siste gangen.

– Disse endringene vi ser – mer ekstremvær og økte kostnader på grunn av klimaendringer – er ikke avvik. Det er den nye normalen dersom vi ikke tar grep, sier meteorologiprofessor Victor Gensini ved Northern Illinois University

Mandag: Snøstorm i flere delstater

Flere delstater midt i landet i USA rammes av en voldsom snøstorm. I Kansas kommer det i starten av uka mer snø i løpet av få dager enn det vanligvis gjør på et helt år, ifølge en meteorolog ved Kansas State University.

Nesten 40.000 husholdninger i Kentucky mister strømmen som følge av stormen. I Missouri og Illinois er henholdsvis 31.000 og 33.000 husholdninger uten strøm. Totalt er over 100.000 mennesker uten strøm i de tre delstatene.

Snøstormen gjør at hundrevis av flygninger i Kansas, Missouri, Illinois, Indiana og Kentucky innstilles. Det meldes også om store trafikale problemer knyttet til snøen.

Tirsdag: Storbranner i Los Angeles bryter ut

Tirsdag bryter de største av de brutale brannene i Los Angeles ut. Det er ukjent akkurat hva som forårsaket brannen, men det er liten tvil om at den tørre, varme og kraftige vinden fra Santa Ana, som når unormalt høye hastigheter opp mot 44 meter i sekundet, forverrer situasjonen.

Den ekstreme tørken i Los Angeles hjelper heller ikke. Den tørre vegetasjonen tilrettelegger for at brannen lett sprer seg over store områder.

Palisades-brannen herjer i det luksuriøse området Pacific Palisades, der flere kjendiser mister hjemmene sine, mens Eaton-Brannen krever minst to liv i Altadena.

Onsdag: Ny brann i Los Angeles

Onsdag bryter den såkalte Sunset-brannen ut og truer store deler av Hollywood Hills. Selv det verdenskjente Hollywood-skiltet står i fare for å rammes av brannen, og beboere i Hollywood Hills blir bedt om å evakuere.

Samme dag melder brannvesenet i Los Angeles og Pasadena at byens vannsystem er strukket til det ytterste.

Over 1400 brannmannskaper kjemper mot flammene, opplyser California-guvernør Gavin Newsom.

Torsdag: Snøstorm i Sør-USA

Flere branner bryter ut i Los Angeles, der det på et tidspunkt brenner fem ulike steder. I West Hills og Calabasas vokser Kenneth-brannen seg til å bli den tredje største av de fem brannene.

Dødstallet stiger samtidig til ti, og selskapet AccuWeather anslår at verdier for opptil 150 milliarder dollar kan være tapt. Summen tilsvarer 1700 milliarder kroner.

Snø og is skaper problemer på veiene i Atlanta i Georgia. Foto: Jeff Amy/AP/NTB

Samtidig rammes flere sørlige og sentrale delstater, deriblant Georgia og Arkansas, av en vinterstorm. Det utstedes farevarsler for over 20 delstater, hvorav mange av dem ble rammet av en annen snøstorm bare få dager før.

Fredag: Mer brann, mer snø

Brannene fortsetter å herje i Los Angeles. Om lag 180.000 mennesker er evakuert, og dødstallet stiger nok en gang. Denne gangen til elleve.

I Atlanta i delstaten Georgia fører den pågående snøstormen til at over 900 flygninger blir innstilt, skriver NPR. Basketballkampen mellom Atlanta Hawks og Houston Rockets utsettes på grunn av is og snø på mange av byens hovedveier.

I flere sørlige delstater, deriblant Texas, Alabama og South Carolina, stenges skolene, noe som rammer millioner av barn. Myndighetene i Alabama sier at de vurderer å holde skolene stengt også mandag.

Lørdag: Ro i vinden i Los Angeles

Vinden i Los Angeles avtar noe og gir brannbetjenter litt pusterom. Det gjøres fremskritt i slukningsarbeidet, men det advares om nye sterke vindkast på vei. Palisades-brannen blusser opp nok en gang og sprer seg mot flere uberørte strøk.

Brannmannskaper jobber jevnt og trutt for å slukke brannen i Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/AP/NTB

Los Angeles-ordfører Robert Luna opplyser at minst 13 personer er savnet, mens California-guvernør Gavin Newsom beordrer en gransking av byens vaklende vannsystem, som han beskriver som «dypt urovekkende».

I Memphis i Tennessee kommer det rundt 18 centimeter med snø ved byens internasjonale flyplass, som er nesten trippelt så mye som byen vanligvis får i løpet av et helt år. I deler av Oklahoma og Nord-Texas kommer det rundt 18 centimeter med snø.