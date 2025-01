Palisades-brannen har herjet ved kysten mellom Malibu og Santa Monica siden tirsdag, og Eaton-brannen ved Pasadena er snart like ødeleggende som førstnevnte.

USAs president Joe Biden slo torsdag fast at skogbrannene som herjer i Los Angeles, er de verste i delstaten Californias historie.

– Dette er de mest utstrakte, ødeleggende brannene i Californias historie, sa Biden i forkant av et møte i Det hvite hus torsdag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold J.S. Cock effektiviserte med M-files – nytt datterselskap skal hjelpe andre med det samme

Til sammenligning ødela den såkalte Sayre-brannen i 2008 over 600 bygninger og overgikk den gang Bel Air-brannen fra 1961 som ødela nesten 500.

Anslagene over ødelagte bygninger er basert på luftfoto. Bygningene, omtalt som «strukturer» av myndighetene, inkluderer bolighus og næringsbygg, men også campinghytter og skur.

Flere døde

Antallet døde som er funnet, har økt til ti, opplyser helsemyndigheter i Los Angeles. Det er ventet at antallet døde vil fortsette å øke.

Torsdag kom de første tegnene til kontroll over Palisades-brannen. Brannvesenet i Los Angeles oppgir at de nå har kontroll over seks prosent av brannen i Pacific Palisades.

Torsdag fikk brannvesenet kontroll på brannen i Hollywood Hills, som en periode så ut til å kunne ta med seg flere landemerker som kulturarenaen Hollywood Bowl, Hollywood Boulevard og Hollywood-skiltet.

Men en ny brann vokste i løpet av torsdag kveld voldsomt i områdene rundt West Hills og Calabasas og ble i løpet av få timer den tredje største brannen. Brannvesenet opplyser sent torsdag kveld lokal tid at fremdriften har stoppet noe i den såkalte Kenneth-brannen inntil videre.

Fortsatt herjer fem skogbranner samtidig i Los Angeles fylke.

Les også «15-minuttersbyer» har fått en boost etter koronapandemien

Fortsatt brannfare gjennom helgen

Brannfaren i Los Angeles-området fortsetter fredag med moderat til sterk vind, ifølge meteorologer.

Av de fem skogbrannene som pågår, er Palisade-brannen og Eaton-brannen de klart største.

Den tørre og varme Santa Ana-vinden fortsetter gjennom natten lokal tid med moderat til sterk vindstyrke, ifølge National Weather Service i Los Angeles.

Men trusselen stopper ikke etter fredag. I helgen blir det fralandsvind som styrker seg fram mot søndag før den gradvis stopper i løpet av tirsdag eller onsdag.

Store tap

Det økonomiske tapet som følge av brannene i Los Angeles-området kan bli så høyt som 1700 milliarder kroner, anslår AccuWeather.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Inngår partnerskap for mer effektiv produksjon av elbilbatterier

Tidligere har selskapet anslått rundt 650 milliarder kroner. Men torsdag oppjusterer de anslaget til å ligge mellom 1500 og 1700 milliarder kroner.

AccuWeather er et privat selskap som gir ut data og analyser av vær og konsekvensene av værfenomener.

– Disse hurtigvoksende, vinddrevne infernoene har skapt en av de største skogbrannkatastrofene i moderne amerikansk historie, sier sjefmeteorolog Jonathan Porter ved AccuWeather.

Kritiserer forsikringsselskaper

Brannene har herjet i områder med noen av de dyreste eiendommene i USA. Forsikringsselskaper venter store utbetalinger som følge av brannen. Selskaper som Morningstar og JP Morgan anslår tap som er dekket av forsikring, på rundt 91 milliarder kroner.

Visepresident Kamala Harris kritiserer forsikringsselskaper som har sagt opp forsikringsavtalene til mange familier som er rammet av brannen i Los Angeles.

– Dette vil forsinke og bli en ekstra byrde for deres muligheter til å hente seg inn igjen, sa Harris torsdag, ifølge The Guardian.

Mange av disse familien har mistet alt og har ikke ressursene til å hente seg inn igjen på en ordentlig måte, sa hun.

Harris ga ingen detaljer om hvor mange tilfeller det er snakk om eller hvilke forsikringsselskaper det gjaldt.