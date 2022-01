Bygger gjenbruks- og resirkuleringsfabrikk for elbilbatterier i Sør-Norge

Det norske oppstartsselskapet ECO STOR skal sammen med Morrow Batteries og kanadiske Li-Cycle bygge en fabrikk for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier i Sør-Norge. Produksjonen er ventet å starte tidlig neste år (2023).

Det skriver selskapene i en pressemelding.

Fabrikken vil ha kapasitet til å ta imot 10.000 tonn litium-batterier årlig. Li-Cycle vil eie 67 prosent, ECO STOR 31 prosent og Morrow Batteries 2 prosent av joint venture-selskapet som opprettes.

Batteriene som kommer til fabrikken vil enten gjenbrukes eller resirkuleres.

Når batteriene kommer inn, vil de analyseres av ECO STORs patenterte teknologi for å undersøke om de kan gjenbrukes. Dette gjøres uten at batterikassa må tas ut eller på annen måte manipuleres fysisk, forteller Trygve Burchardt, gründer av ECO STOR, til TU.

Boksen analyserer batteriet

– Vi har utviklet en boks som kobles til batteriets CAN-bus og kommuniserer med batteristyringssystemet (battery management system, BMS). Da leser vi ut all info om batteriet og finner ut om det kan gjenbrukes eller om det må videre til resirkulering, sier Burchardt.

Dersom batteriet er godt nok for gjenbruk, for eksempel som energilagring i et bygg, kobles en inverter på batteriet. Den gjør batteriets 400 volt likestrøm om til 220 volt vekselstrøm, slik at det for eksempel kan brukes i bygg.

Batteriet kommuniserer med bygget via ECO STORs boks. Boksens arkitektur kan kommunisere med flere ulike batterier, og ECO STOR programmerer forløpende slik at den også blir kompatibel med kommende batterier.

ECO STOR Oslo-basert selskap som ble etablert for tre år siden, med Agder Energi som største eier. Leverer nøkkelferdige løsninger for gjenbrukte batterier ment til energilagring til bygg og liknende formål. Prisen på løsningene skal være rundt halvparten av det konkurrenter som bruker nye batterier, som Teslas Powerwall, bruker, ifølge Burchardt. Fikk kontrakter verdt over 500 millioner kroner for salg av energilagringssystemer til tyske aktører i 2021, ifølge Finansavisen. Hadde i 2020 inntekter på snaue fem millioner kroner og et årsresultat på minus 1,5 million kroner, ifølge Proff. Li-Cycle Kanadisk selskap etablert i 2016, notert på Nasdaq-børsen i USA. Produserte rundt 1900 tonn svart masse (anode- og katodemateriale) i regnskapsåret 2021. Hadde inntekter på 7,4 millioner dollar i 2021 og EBITDA-resultat på minus 11,5 millioner dollar.

– Boksen kommuniserer med nettverket, slik at man for eksempel kan lagre og bruke strøm til gunstige tider. Den kan også hjelpe til med frekvensregulering og lastutjevning av bygget, sier Burchardt.

Våt kverning

Dersom analysen konkluderer med at batteriet ikke er godt nok for gjenbruk, går det videre til fabrikkens resirkuleringsanlegg.

Amerikanske Li-Cycle har utviklet en teknologi hvor man kan kverne batteriene under væske, noe som gjør at kverningen kan skje kontinuerlig. Alternativet er å kverne batteriene i gass, men da må det gjøres i omganger med start og stopp i prosessen, ifølge Burchardt.

Ut av kverningen kommer en masse (også kalt «black mass», med katode- og anodematerialer) som kan brukes til å lage nye batterier.

Dette vil bli Li-Cycles første anlegg utenfor USA. Endelig lokasjon for fabrikken er ikke fastsatt ennå. Morrow Batteries har hovedkontor i Arendal og bygger opp batteriproduksjon med en årlig kapasitet på 43 GWh. Produksjonsavfall fra Morrows batteriproduksjon vil leveres til den nye resirkuleringsfabrikken.

Trygve Burchardt, grunder av ECO STOR. Foto: ECO STOR

– Norge er en ledestjerne

– I Europa må vi resirkulere 100.000 tonn batterier årlig. Alternativet er at de går på båt til Kina, sier Burchardt.

I pressemeldingen sier administrerende direktør Ajay Kochhar i Li-Cycle at Norge er en ledestjerne for elektrifisering globalt.

– Dette skaper et robust lokalt marked for både produksjonsavfall fra batteriproduksjon og brukte batterier, sier han.

Det finnes flere nordiske initiativ for å resirkulere eller gjenvinne batterier, blant annet norske Batteriretur.

Northvolt rapporterte nylig at de har produsert sin første battericelle av 100 prosent resirkulert materiale. Svenskene bygger et stort resirkuleringsanlegg ved navn Revolt Ett i Skellefteå, som skal stå klart i år.