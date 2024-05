Freyr har lykkes med fullskala battericelleproduksjon 

Freyr Battery har fullført en første battericelleproduksjon i fullskala ved pilotfabrikken i Mo i Rana.

Det fremgår av en pressemelding fra batteriselskapet onsdag formiddag.

– Freyr har lykkes med å produsere enhetsceller med full funksjonalitet interegert med den nye 24M-komponenten – SemiSolid-plattformen, heter det av meldingen.

Batterisatsingen beskriver det som den viktigste tekniske milepæl for selskapet til dags dato, og at det er det første selskapet i verden med en industriell fullskala produksjonslinje med amerikansk batteriteknologi.

– Denne prestasjonen posisjonerer Freyr som en ledende industripartner for avanserte, nye og ikke minst "american-made" batteriproduksjonsteknologi, skriver Freyr.

Videre forbereder Mo-teamet seg på oppstart av celleproduksjon med full automatisering av støpe- og cellemonteringen, og Freyr tar sikt på å produsere flerlags battericeller til kunder i andre kvartal i år.

– Neste milepæl blir å utføre data- og ytelsesanalyse av cellene, øke produksjonshastigheten og fortsette å produsere mekanisk komplette prøveceller, sier Freyrs leder for Mo-teamet, Michael Brose i meldingen.

24M-teknologien

Ved pilotfabrikken i Mo i Rana foregår Freyrs batteriproduksjonen, og her tester Freyr to ulike batteriteknologier.

Den mest omtalte er 24M-teknologien, som Freyr i dag formidler at det har lykkes med fullskala produksjon.

I motsetning til konvensjonell produksjon av litiumionbatterier – som innebærer å produsere elektroder på separat utstyr før de settes sammen til celler som deretter fylles med elektrolytt – benytter SemiSolidTM-teknologien en kontinuerlig og integrert prosess.

SemiSolid-prosessen starter med elektrodebelegg og fortsetter til elektrodestabling. SemiSolid sitt produksjonslinjeutstyr lager deretter uavhengige "enhetsceller", som hver inneholder en katode, anode og separator.

De påfølgende trinnene som kreves for å produsere en komplett celle i en pose – en stabel av flere enhetsceller, er allerede utviklet og validert med SemiSolidTM-plattformen.

– Det betyr at dagens kunngjøring om at Freyr har begynt å produsere celler med full automatisering av støpe- og cellemonteringen en betydelig teknisk prestasjon, uttaler Freyr i meldingen.

Godt nytt

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, sier det er gode nyheter at Freyr er kommet videre i prosessen.

– Da de kom med tallene for første kvartal for to uker siden virket som om de gikk for den tradisjonelle teknologien og ikke 24M i USA, sier Næss.

Freyr har som kjent lagt den norske gigadrømmen i dvale, vendt blikket mot USA og relokalisert dit hen med planer om å bygge storskala batterifabrikk - Giga Amerika – i Georgia.

– For å vite hvor signifikant dette er hadde det vært interessant å høre om dette betyr at de nå kan bruke 24M i planene for USA. Det vil i så fall være en riktig god nyhet, sier Næss.

– Teknologien må modnes før man kan ta den til storskala og nameplate capacity, er svaret fra Freyr til TU på om der er planer for å bruke 24M i USA.

Pengejakt

Fremover er det jakten på kapital for å finansiere utbyggingen av batterifabrikken Giga America i Coweta County i Georgia, som gjelder.

Administrerende direktør i Freyr, Birger Steen sa under fremleggelsen av selskapsrapporten for andre kvartal at Freyr utforsker flere alternativer i pengejakten.

Blant annet er selskapet i gang med søknader om en bit av Joe Bidens grønne-støttepakke, og Freyr evaluerer flere finansieringsløsninger knyttet til potensielle strategiske avtaler.

– Når vi demonstrerer automatisk produksjon, danner det underlaget for å gå i gang med Giga America. Da vil vi realisere kundekontrakter, hente lån og egenkapital til utbygging, har Steen tidligere uttalt til TU.

Freyr prioriterer to potensielle muligheter for å fremskynde selskapets kommersielle og finansielle utvikling.

Dette inkluderer sluttføring av en konvensjonell teknologiavtale med en etablert celleprodusent, og en annen mulighet rettet mot en aktør med verdikjedetilknytning.