Direkte: Hva er mulighetene for gjenbruk av elbil-batterier?

Hva skjer med batteriene når de ikke lenger kan brukes i elbilene?

Dette spørsmålet blir tema for Elbilforeningens frokostmøte i Oslo torsdag, som vi sender direkte her fra cirka klokka 0830.

Batteriretur forteller om dagens praksis for gjenvinning og gjenbruk av elbilbatterier, og hvilke planer de har for framtiden.

Norsk Hydro og Northvolt kommer også for å presentere sine fremtidsplaner. I tillegg kommer Bjarne Brøndbo fra Bil1Din (og D.D.E.) for å dele sine erfaringer. Det utelukkes heller ikke at det kan dukke opp noe improvisert trønderrock på morgenkvisten …

Program

08.30 Velkommen

Ståle Frydenlund

08.35 Norsk elbilforening

Unni Berge

08.55 Batteriretur

Fredrik Andresen

09.15 Norsk Hydro

Christian Rosenkilde

09.35 Northvolt

Emma Nehrenheim

09.55 Bil1Din

Bjarne Brøndbo