BMW-sjef tror mener elektrifiseringen er overhypet

Forbrenningsmotoren vil leve i mange år fremdeles. BMW er blant bilprodusentene som ikke ser noen grunn til å selge motorfabrikken sin.

Tvert imot mener BMW-styremedlem med ansvar for utvikling, Klaus Fröhlich, at skiftet til elektrisk mobilitet er overdrevet.

Til Automotive News sier han at skiftet til elektrifisering er overhypet.

– Batterielektriske kjøretøy koster mer når det gjelder råvarer til batterier. Dette vil fortsette og kan etterhvert forverres ettersom etterspørselen etter disse råmaterialene øker, sier Fröhlich til avisen.

Han mener at det elektrifiserte salget hos BMW i beste fall vil være 30 prosent i 2025, og at dette betyr at 80 prosent av bilene kommer til å ha forbrenningsmotor.

Mange steder mangler infrastruktur

Det er fortsatt mange steder uten ladeinfrastruktur, som Russland, indre deler av Kina, og Midtøsten. Disse stedene vil være avhengige av forbrenningsmotor de neste 10 til 15 årene, mener han.

Derfor kommer dieselmotoren til å leve i minst 20 år til, og bensinmotoren minst 30 år, tror han.

BMW kommer imidlertid til å redusere motorporteføljen. De minste dieselmotorene er på vei ut ettersom det er for dyrt å rense avgassene fra dem.

Samtidig kommer de største bensinmotorene til å bli kuttet ut. Det fordi de bare selger noen få tusen V12-motorer i året, og det koster mye penger å oppdatere disse slik at de holder seg innenfor utslippskravene. Dermed er V12 også på vei ut fra BMW-gruppen.

Fra produksjonslinjen til BMW i3. Foto: Tom Werner/BMW

Tidlig ute

BMW har vært tidlig ute med elbil, men siden introduksjonen av i3 i 2013 har de ikke sluppet noen nye elbiler på markedet. Den neste modellen ut fra konsernet blir en elektrisk Mini, og deretter elbilen iX3 som kommer i 2020.

BMW presenterte nylig en ny elektrisk konseptbil kalt Vision M Next.

De har gått sammen med Jaguar Land Rover om felles utvikling av elbilkomponenter for å spare penger.

BMW er ikke den eneste bilprodusenten som ikke er klar til å avskrive forbrenningsmotoren. Strengt tatt er det ingen av de store bilprodusentene som signaliserer det.

Volkswagen har kommunisert både at de satser på elektrisk mobilitet, og at de ikke klarer å nå sine CO2-mål uten dieselmotor. De mener at motoren har et ufortjent dårlig rykte, og nye dieselbiler har et lavt NO x -utslipp.

Likevel er det klart at siste generasjonen med dieselmotor fra Volkswagen kommer i salg i 2026.

Bosch-direktør Volkmar Denner har tidligere sagt at debatten rundt dieselmotorer er preget av følelser fremfor fakta.

Han viser til at moderne dieselteknologi er innovativ, og at utslippskravene som skal gjelde i EU i 2021 kan nås allerede i dag med ny dieselteknologi.