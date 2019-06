Jaguar får smaken på elbil – lanserer sedan som skal utfordre Tesla Model S

Jaguar Land Rover (JLR) har gjort det skarpt med sin elbil I-Pace. Ifølge nettstedet Elbilstatistikk.no er det registrert over 3.100 eksemplarer av bilen i Norge. I april var over 12 prosent av alle bilene de solgte I-Pace. TU testet I-Pace mot Audis e-tron tidligere i år.

Så det er ikke overraskende at JLR vil selge flere elbilmodeller. Den neste modellen ut blir en sedan som skal erstatte dagens Jaguar XJ. Dette blir en stor sedan, som trolig vil være i omtrent samme segment som Tesla Model S.

Denne og andre elektrifiserte biler skal bygges på selskapets nye MLA-plattform. MLA skal brukes på alt fra milde hybrider til rene elbiler.

Biler på MLA-plattformen skal bygges ved JLRs fabrikk i Solihull i England. Dagens I-Pace bygges ikke her, og egentlig ikke av Jaguar i det hele tatt.

Det er Magna Steyr i Østerrike som bygger bilen på oppdrag fra JLR. Hvorvidt Jaguar tenker å flytte produksjonen av denne bilen innomhus, er ikke kjent.

Sedan med 90 kWh

Den elektriske sedanen skal lanseres neste år, og kommer med et batteri på 90,2 kilowattimer for en rekkevidde på rundt 470 kilometer, skriver Electrive.

Videre er en stor SUV under Land Rover-merket planlagt.

Når denne skal komme er ikke kjent, da JLR først og fremst planlegger en MLA-basert ladbar hybrid med 13,1 kilowattimer batteri og en rekkevidde på 50 kilometer elektrisk. Denne bilen kommer i 2021.

Jobber med BMW

Jaguar I-Pace. Foto: Marius Valle

JLR har gått sammen med BMW om utvikling av elbilteknologi. Det innebærer at de to samarbeider om elektromotor, overføringer og kraftelektronikk. Dette skal bidra til å redusere utviklingskostnadene for begge parter.

Dette betyr også at BMWs og JLRs elbiler i fremtiden vil ha en del felles komponenter, ved at de inngår avtaler om innkjøp fra underleverandører sammen.

Ingeniører fra BMW og JLR sitter samlet i München for å videreutvikle BMWs nyeste elbilmotorteknologi kalt eDrive Gen 5, som skal være basisen for de felles utviklede komponentene, skriver BBC.

De skal imidlertid ikke produsere den samme drivlinjen. JLR vi produsere sin utgave ved sin fabrikk i England, mens BMW produserer sin i Tyskland.