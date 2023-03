Blixtunnelen på Follobanen stengt mandag morgen

Blixtunnelen ble mandag morgen stengt etter at et tog fra Vy fikk tekniske problemer i tunnelen. Banen er nå åpnet igjen, sier Dag Svinsås, pressevakt i Bane Nor, til TU.

Han forteller at det ble meldt om tekniske problemer med toget klokken 08.37. Klokken 08.42 var toget i gang igjen og banen åpnet.

– Så det var selve toget som hadde problemer, og ikke det elektriske anlegget i tunnelen?

– Det var selve toget som hadde problemer, svarer Svinsås.

Bane Nor skriver på sine nettsider at de reisende må regne med følgeforsinkelser.

Siv Egger Westin, pressevakt i Vy, sier til TU at feilen relaterer seg til en kombinasjon av signalfeil og teknisk feil på toget. Hun henviser til Bane Nor for videre forklaring.

Åpnet – og stengte igjen

Follobanen åpnet 11. desember, men ble stengt 19. desember etter røykutvikling og varmgang i det tekniske anlegget.

Siden da har Bane Nor jobbet med å finne ut av feilene og utbedre dem. Gjenåpningen ble utsatt flere ganger, men søndag 5. mars åpnet banen igjen for de reisende.

Saken oppdateres.