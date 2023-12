Sjøfartsdirektoratet har hevet sikringsnivået for sørlige Rødehavet. Norges Rederiforbund anbefaler norske skip å unngå seilinger nær Jemen i Rødehavet på grunn av fare for missil- og droneangrep.

Onsdag ettermiddag sendte Höegh Autoliners ut en børsmelding der de opplyser at de følger råd og anbefalinger om å droppe Rødehavet. Rederiet viser spesielt til at Sjøfartsdirektoratet hever sikringsnivået til nivå 3. Det betyr at rederier ikke har lov til å anløpe havner i et geografisk område og at direktoratet anbefaler å unngå seiling gjennom området.

Dagen før annonserte Wallenius Wilhelmsen at de heller ikke vil seile i Rødehavet. Tidligere har de fire største containerskipsrederiene sagt fra at de heller ikke vil seile nær Jemen.

Ikke bare Israel-tilknytning

Flere skip er truffet, deriblant to norske. Til tross for at houthi-militsen i Jemen har annonsert at de vil ramme sivile skip med tilknytning til Israel, er også andre skip truffet. Houthiene støtter palestinerne i konflikten med Israel og krever stans i krigshandlingene på Gaza-stripen.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier i en melding at angrep fra houthi-militsen gjør situasjonens svært usikker for all skipstrafikk.

Höegh Autoliners er ett av verdens største bilskipsrederier. De har besluttet å styre unna Rødehavet inntil sikkerheten for sivil skipsfart i sørlige Rødehavet er forsvarlig. Foto: Höegh Autoliners

– Vi har den siste tiden sett flere alvorlige angrep på sivile skip. Selv om militsen som står bak hevder dette kun rammer skip som har koblinger til konflikten i Israel så er det så pass usikkert hvilken informasjon som brukes for å ramme skip, at vi nå ser oss nødt til å heve til høyeste nivå. Selv om dette ikke innebærer et forbud for norske skip å seile gjennom området, så sender vi nå et tydelig signal om at situasjonen er uavklart, samt har forverret seg, og at en bør unngå ferdsel i område, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Kartet viser sikringsnivået (Marsec) som gjelder nå. For sørlige Rødehavet, inklusive Bab el Mandeb, gjelder Marsec #3 og Marsec #2 for Adenbukta. Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet

Unngå, om mulig

Norges Rederiforbund følger opp og kaller situasjonen for sivil skipsfart inn og ut gjennom Bab el Mandeb og i det sørlige Rødehavet for alvorlig og uakseptabel.

– Sikkerhetssituasjonen endrer seg raskt og angrepene gjennom helgen og i starten av denne uken har bidratt til å forverre situasjonen. Av hensyn til sjøfolkene om bord er vår anbefaling at medlemmer som har mulighet til det, unngår gjennomseiling i Rødehavet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Solberg er fornøyd med at Norge bidrar med inntil 10 stabsoffiserer til et felles koordineringselement under CMF Task Force 153, det vil si den USA-lede koalisjonen som bidrar militært til å sikre skipstrafikken.

– Vi forventer at myndighetene følger utviklingen nøye, og at det i samarbeid med koalisjonspartene vurderes nærmere hvordan Norge kan bidra på en hensiktsmessig måte i tiden fremover. Norge må bidra til langsiktige løsninger for å sikre skipsfarten i regionen, sier Solberg.

Han si er at Rederiforbundet legger til grunn at det er konflikten mellom Israel og Hamas som er en rotårsak til hva som nå utspiller seg i Rødehavet, og at en varig løsning må finnes gjennom diplomatiske kanaler.

Lang omvei

Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen føyer seg til rekken av store rederier som velger å unngå Rødehavet og dermed ikke kan gå gjennom Suezkanalen. Det betyr 1–2 ukers ekstra seilingstid å runde Afrika på ruter mellom Europa og Asia.

Det blir en lang omvei for skip som kommer fra Asia og skal til Europa – eller omvendt – dersom de må droppe Suezkanalen og gå rundt Afrika. Illustrasjon: Google

Rederiforbundet innser at ikke alle kan legge om ruter.

– For noen medlemmer vil det ikke være mulig å unngå gjennomseiling, for eksempel som følge av allerede inngåtte kontrakter eller forhold ved lasten. For medlemmer som ikke har mulighet til å seile utenom Suezkanalen og Rødehavet legger vi til grunn at alle relevante risikoreduserende tiltak gjennomføres, i tett samråd med vareeier, forsikring, sjøfolkene om bord, relevante rådgivere og sikkerhetsressurser i området, sier Solberg.