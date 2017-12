Batteriferger på Sunnmøre må lade på tre-fire minutter. Nå får de støtte til å bygge ladeinfrastruktur

Enova bevilger rundt 80 millioner kroner på tampen av året til nye prosjekter som skal få ned utslipp fra innenriks skipsfart.

Ni havner får støtte til landstrøm (fullstendig liste finner du lenger nede i artikkelen).

På Sunnmøre skal to fergestrekninger over på batteridrift. Derfor får Møre og Romsdal innvilget inntil 30 millioner kroner for å bygge ut infrastruktur til blant annet ferjesambanda Stranda–Liabygda og Eidsdal–Linge.

Teknologiutfordring

Ladingen av fergene er utfordrende ettersom liggetiden er svært kort, helt nede i tre-fire minutter.

Markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova har tro på at den norske maritime klyngen klarer å løse utfordringen.

– Teknologien har allerede utviklet seg betydelig gjennom de tidligere fergeanbudene. Enova mener at Norges verdensledende maritime næring har forutsetninger til å drive teknologiutviklinga framover. Prosjekter som disse på Sunnmøre spiller en viktig rolle, sier Leistad i Enova i en pressemelding.

Enova støtter infrastrukturutbygging i Møre og Romsdal. Bildet viser nedgraving av høyspentkabler på kaia i Oslo. Bilde: Tore Stensvold

I tillegg til støtten til ladeinfrastruktur på Sunnmøre, går nær 50 millioner kroner til landstrømanlegg fordelt på ni havner fra Egersund i sør til Hammerfest i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm en viktig del av denne omstillingen. Hele sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så strøm fra land kutter store utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Fiskefartøy og forsyningsskip

Hammerfest får bevilget mest. Der er planen å bygge ut til tilkoblingspunkter, men i ulike størrelser. De skal betjene både fiskefartøy og offshoreflåten.

Enova skriver i en pressemelding at tildelingen nå i desember er den fjerde til landstrøm.

Samlet er støtten på 350 millioner kroner som er gått til å realisere 60 prosjekter langs kysten.

Bergen har tatt i bruk landstrømanlegget på Skoltekaien. Et lavspent koblingspunkt med 30 meter kabel sørger for at offshoreskip som er klargjort for kobling, kan skru av hjelpemotoren. Utstyret er levert av Schneider Electric og Cavotec. Bilde: Robin Strand/Cavotec

– Vi ønsker å utvikle dette markedet slik at stadig flere fartøy bygges med mulighet til å ta imot strøm fra land. Denne gangen mottok vi 14 søknader, under halvparten så mange som i forrige runde, noe som kan tyde på at de mest gryteklare prosjektene nå har fått støtte. Vi er imidlertid fortsatt et godt stykke unna at utviklingen går av seg selv, sier Nakstad i pressemeldingen.

Enova vil ha to nye runder med tildelinger også i 2018. Første utlysning bli i januar med tildeling i mars.

Støtten til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søkere med størst potensial til utslippskutt får støtte.

Her de prosjektene som fikk støtte denne runden:

Støttemottaker Sted Støtte fra Enova Hammerfest Havn KF Hammerfest 13 020 000 kr Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 10 500 000 kr Eigersund Næring og Havn Kaupanes, Egersund 9 000 000 kr KS Coast Center Base Coast Center Base, Ågotnes 3 723 750 kr Stord Hamn Eldøyane, Stord 3 263 000 kr North Agency AS Lanes terminal, Tromsø 2 455 000 kr Mosjøen Havn KF Mosjøen 2 275 000 kr Vedø Eiendom AS Husøy, Karmøy 1 575 000 kr Grenland Havn IKS Tangenkaia, Porsgrunn 1 235 550 kr Sum 47 047 300 kr