Bare i én kontroll hadde 60 av 150 lastebiler jukset med utslippsteknologien

Fort kort tid siden gjennomførte kontrollørene på Svinesund en storkontroll på leting etter lastebilsjåfører som jukser med utslippene.

I løpet av perioden viste det seg at 40 prosent av de rundt 150 kontrollerte kjøretøyene hadde installert manipulasjonsutstyr som gjør at kjøretøyene fungerer uten tilsatt Adblue, og dermed slipper ut langt mer nitrogenoksid enn det de skal.

– Vi ser at dette både er et stort problem i dag, og at det stadig øker, sier fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød.

Enkelt og billig

AdBlue er en løsning som brukes for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi, som omdanner skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen.

Det tilsettes lastebiler med nyere dieselmotorer, og får dagens lastebiler med Euro-6-motor til å være renere enn personbiler med nyere dieselmotorer.

Manipulasjonen foregår ved at små svarte bokser blir koblet til bilenes styringsenheter. Boksene inneholder elektronikk som overstyrer varslinger fra bilens styringsenhet og som kutter rensingen av eksosen.

Når sjåfører benytter seg av denne får de i prinsippet en lastebil med det laveste avgiftsnivået til en Euro-5 eller 6-motor, mens motoren i realiteten forurenser like mye som en Euro-2 eller 3-motor.

– Manipulasjonsystemene er dessverre svært enkle å få tak i, og kan fåes for et par hundrelapper, forteller Grotterød.

– Hårreisende

Denne boksen manipulerer bilen til å slukke alle varsellamper som viser at det er noe feil med eksosanlegget. Foto: Statens Vegvesen

Det er ikke bare grensa på Svinesund man ser problemer med manipulasjonsystemer.

For kort tid siden kom danske kontrollører på besøk til Svinesund for å lære hvordan nordmenn går frem for å avdekke juks.

– Dette var svært nyttig både for dem og oss. Verden er liten, så kjøretøyene vi har her i dag er i Danmark i morgen. Det er viktig å løfte blikket og lære av hverandre når man jobber med de samme utfordringene, sier Grotterød.

Når en sjåfør stoppet med adblueblokker her i landet får vedkommende en mangellapp, men får likevel kjøre videre inn i landet.

– Er det straff nok til å få has på problemer?

– Nei, det er jo ingenting. Vi mener det er helt hårreisende at de skal få lov til å kjøre videre sånn som det ser ut nå. Det er ikke greit verken for konkurransen eller miljøet vårt, sier Grotterød.

I Danmark er lovverket noe strengere.

– Der er det lettere å få satt bilene rett på verksted og kreve reperasjon før de får kjøre videre. I tillegg får sjåførene en bot på rundt 1000 kroner. Men heller ikke dette ser ut til å være nok til å få has på problemene, sier Grotterød.

Frykter store mørketall

Hvor omfattende problemer med manipulasjon av Adblue er her i landet finnes det ikke tall på.

Men i Tyskland har det tidligere kommet frem at så mye som hver femte lastebil driver med utslippsjuks.

Når det kommer til tallene fra den siste kontrollen på Svinesund forteller Grotterød at de må tas med en klype salt.

– Når vi har denne type kontroller er det klart vi velger ut kjøretøy vi tror vi kan finne noe i. Vi ser spesielt på eksosen fra lastebilene, og velger ut de med mest eksos, forklarer han.

Grotterød tror likevel det kjører haugevis av lastebiler med manipulasjonssystemer inn i landet som ikke fanges opp.

– Jeg tror at tallene er enda høyere. Om man går inn her med fullt mannskap og kontrollerer alle lastebiler som kommer over grensa tror jeg man ville blitt sjokkert over funnene, sier han.

For enkelt å jukse

Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund er svært oppgitt over det stadig økende antallet lastebiler som stoppes med juksesystemer.

– Denne type juks skal ikke forekomme. Det ødelegger for konkurransen her i landet og for miljøet, sier han.

Mo mener det er altfor enkelt å jukse her i landet.

– Sjåførene får en mangellapp og kjører videre. Det er jo ingen kontroll i etterkant. Når systemet er så enkelt å lure, oppfordres jo nesten useriøse aktører til å jukse, sier han.