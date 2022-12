Bane Nor om stengingen av Follobanen: Ikke helt uventet 

Mandag 11. desember var den offisielle åpningen av Follobanen. Tirsdag, en uke etter åpningen, ble det full stans av den nye linjen på grunn av brann i et koblingshus inne i Blixtunnelen ved Ski stasjon. Feilen var såpass omfattende at Bane Nor raskt gikk ut med beskjed om at hele Follobanen vil holdes stengt en uke frem i tid.

– Jeg blir oppriktig lei meg på de reisende sine vegne. Slik vi har det i dag, vil vi ikke ha det, sier Sverre Kjenne, konsernsjef for drift og teknologi i Bane Nor, til Østlandets Blad.

Forventet «barnesykdommer»

Med en prislapp på 36,8 milliarder kroner er Follobanen landets aller dyreste samferdselsprosjekt noen sinne.

– Dette er et av de største fastlandsprosjektene i Norge, og da er det ordentlig leit når togene ikke går. Men vi vet samtidig at ting kan skje når et så omfattende prosjekt som Blixtunnelen skal kobles på. Vi prøver å luke bort så mye som mulig av feil i forkant, men vet samtidig at noe barnesykdommer kan det være også etter oppstart, sier konserndirektøren.

Følger seg i rekken av feil

Så langt i 2022 har persontogene stått hele 17.797 timer totalt. Bane Nor er ansvarlig for 25 prosent av driftsstansen, mens 31 prosent er forårsaket av feil ved trafikkavviklingen, som gjerne er en følgeeffekt av feil på tog eller infrastrukturen. 26 prosent av «nedetiden» skyldes togselskapene.

Kjenne mener imidlertid likevel Bane Nor er den riktige aktøren til å drifte jernbanen.

– Jeg mener Bane Nor har det som skal til for å kunne kontinuerlig forbedre oss for å være gode nok, sier han.