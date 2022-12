Mandag 11. desember var den offisielle åpningen av Follobanen. Det rekorddyre samferdselsprosjektet, som har vært under bygging de siste seks årene, skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski. Men allerede dag en kunne Bane Nor melde om problemer på den splitter nye linjen.

Nå, halvannen uke etter åpningen fortsetter problemene, og det nye milliardprosjektet vil holdes stengt en hel uke fram i tid. Årsaken skal være brann i et koblingshus.

Vil bli forsinkelser

Bane Nor melder at togtrafikken mellom Oslo og Ski derfor vil gå på Østfoldbanens gamle linje den kommende uken.

– Vi beklager overfor de reisende som hadde fortjent full togkapasitet på den nye Follobanen fra dag en. Vi jobber med å finne årsaken til brannen i koblingshuset ved Ski stasjon, og har flere teorier som vi nå tester ut for å kunne rette feilen så raskt som mulig, sier Lars Berge, direktør for Bane i Bane Nor i en pressemelding..

Det kan derfor forventes en god del forsinkelser og innstillinger i togtrafikken fremover.

– Det blir dessverre innstillinger på en del avganger på togene på L2, RE20, R21 og R22. Togene mellom Ski og Oslo S på linje R23 er innstilt i sin helhet, sier Berge.

Gjentagende feil

Det er, som sagt, ikke første feil på Follobanen etter åpningen for en drøy uke siden.

Allerede på den første offisielle dagen var det problemer på linjen. Feilen dreide seg om problemer med en sporveksel på Oslo S. Og de samme problemene fortsatte utover i uken.

Denne type feil er blant de aller vanligste årsakene til forsinkelser og innspillinger på jernbanen landet rundt. Andre gjentagende årsaker er signalfeil og problemer med kontaktledningen.

Ingen av disse feilene lar seg løse av at det bygges en ny linje på Østfoldbanen, eller noe annet sted i landet.

Avhengig av nytt signalanlegg

Det som derimot skal redusere togproblemene er implementeringen av det nye signalanlegget, ERTMS.

Med dette systemet vil hele landets jernbanenett ha samme signalanlegg, og i motsetning til de gamle signalanleggene som har mange ulike komponenter i og ved sporet, vil de aller fleste komponentene knyttet til det nye signalanlegget finnes inne i toget.

Bane Nor opplyser at de forventer en betydelig reduksjon i antall innstillinger og forsinkelser med ERTMS, og erfaringstall fra testkjøring på østre linje viser at det ble cirka 40 prosent færre feil enn med dagens signalsystem.