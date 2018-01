Bane nor hever Follobane-kontraktene med Condotte - kan gå mot ny anbudsrunde

Bane nor hever avtalene med totalentreprenør Condotte tilknyttet to av Follobaneprosjektets totalkontrakter. Det melder selskapet i en pressemelding.

Bane nor tar direkte styring med underleverandørene til konkurstruede Condotte, og arbeidene kommer dermed i gang igjen.

Arbeidet har stått helt stille de siste to ukene. Condotte søkte om konkursbeskyttelse 8. januar i år.



Condotte hadde to totalkontrakter på anleggsarbeid på Follobanen nærmest Oslo sentrum. Bilde: Even Birkeland

Bane nor skriver at et videre samarbeid med Condotte ville innebære større risiko.

- Når vi overtar kontrakter, vil arbeidet kunne starte opp igjen innen kort tid i samarbeid med underleverandører. Bane nor beklager at utenlandske og norske underleverandører, som har gjort godt arbeid, har opplevd en usikker betalingssituasjon med Condotte, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet Per David Borenstein i pressemeldingen.

En av underleverandørene sammenliknet tidligere den usikre situasjonen med Alpine Bau-konkursen, hvor arbeidet med E6 stoppet opp:

Kan bli ny anbudsrunde

Nå kan det gå mot ny anbudsrunde for prosjektet, forteller Borenstein til TU.

– I en mellomperiode opptrer vi som totalentreprenør. Så har vi satt ned en gruppe som vurderer videre løp. Dermed kan det gå mot et nytt anbud og eny prosess, sier Borenstein.

Han sier at det ene Condotte-prosjektet, drill and blast-arbeidet i Ekebergåsen, er 75 prosent fullført. Arbeidet med kontrakt nummer to, ved Middelalderparken, er 50 prosent fullført.

– Fører dette til utsettelser i arbeidet?

– Vi gjør dette for at det ikke skal få konsekvenser for fremdriften. Vi ønsker ikke noe stans i arbeidet, sier Borenstein.

Skanska vant Follobane-søksmål: Tilkjent 305 millioner

Kontrakter på 3,5 milliarder kroner

TU har skevet om underentreprenørenes ubetalte regninger som følge av Condottes situasjon.

Det italienske selskapet har hatt to av Bane nors fem totalkontrakter for bygging av Follobaneprosjektet, til en verdi på rundt 3,5 milliarder kroner.

Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere har hatt kontrakter med Condotte på Follobanen, melder Bane nor.

Til TU sier Borenstein at Bane nor tar ansvar for ubetalte Condotte-regninger som stammer fra både før og etter det italienske selskapet søkte om konkursbeskyttelse.

– Underleverandørene må dokumentere det utførte arbeidet til oss, sier Borenstein.

Han sier avgjørelsen ikke får konsekvenser for Bane nors videre arbeid med utenlandske entreprenører.

– Condotte har gjort en god jobb, men som sagt fikk de likviditetsproblemer. Dette går ikke på nasjonalitet, men kan skje både norske og utenlandske selskaper, sier Borenstein.

I fjor sommer: Betalingsproblemer stanser arbeid på Follobanen

Tilbake i arbeid i dag

Det statlige selskapet tar over underkontraktleverandører etter Condotte og inngår nye kontrakter der de finner det hensiktsmessig.

– Bane nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021, sier Borenstein.

– Det er bra, det som skjer nå, sier Petter Kveil, daglig leder i Stenseth & RS Entreprenør, til TU.no.

Han venter spent på mer informasjon fra Bane nor, men har allerede tatt opp igjen arbeidet.

– Vi startet å kjøre inn utstyr i dag, sier Kveil.

En del arbeid må være klart til Oslo s stenges i fellesferien i sommer, dersom det ikke skal utsettes ett år. Det er dette arbeidet Bane nor nå prioriterer, sier Borenstein til TU.

Stenseth og RS Entreprenør er blant dem som utfører slikt arbeid.