Follobaneprosjektet trues: – Det er tragisk. Det kan sammenliknes med E6-konkursen

– Situasjonen er tragisk, og kan sammenliknes med Alpine Bau-konkursen som førte til full stopp på E6-prosjektet, sier Hans Roar Wilhelmsen, daglig leder i Roar Wilhelmsen AS.

Den italienske Follobane-entreprenøren Condottes finansielle problemer har allerede fått konsekvenser for flere norske underleverandører.

Fredag meldte Bane nor at Condotte søker konkursbeskyttelse i Italia for å sikre at forhandlinger om bankene som finansierer konsernet kan pågå uforstyrret i inntil 120 dager. Det var bygg.no som var først i Norge til å melde om Condottes finansielle problemer.

Underentreprenør Roar Wilhelmsen står for heising og transport på Follobane-området for Condotte. Wilhelmsen forteller at de har utestående beløp i millionklassen, og at de vurderer å trekke seg ut dersom han ikke får svarene har trenger på et hastemøte med Bane nor på mandag.



– Jeg har ikke råd til å ikke få betalt for jobben jeg gjør. Jeg stopper arbeidet etter møtet på mandag hvis det ikke går klart frem at jeg får betalt, sier han.

Han synes situasjonen er flau.

– Det er flaut at en statlig kontrakt kan gå så galt uten at det finnes garantier for oss underleverandører. Bane nor kan ikke gripe inn og stoppe det heller, etter hva jeg forstår. Dermed stopper hele prosjektet av seg selv, sier Wilhelmsen.

Han ser for seg at Follobaneprosjektet blir utsatt i både uker og måneder.

– Store leverandører har trukket seg ut og ser etter annet arbeid. Det kan gå mot en helt ny anbudsrunde, sier Wilhelmsen.

Millioner utestående

Flere entreprenører har utestående beløp og vurderer nå å stanse arbeidet på strekningen.

Blant dem er T. Engene, som har 30-40 personer i arbeid på Follobanen og millionbeløp utestående.

– Noe har forfalt og noe forfaller neste uke. Vi fortsetter arbeidet, men vurderer situasjonen fortløpende, sier administrerende direktør i T. Engene Ole Tor Oleivsgard til TU.

Oleivsgard er bekymret for situasjonen, men ser frem til å få vite mer når Bane nor innkaller til møte med underentreprenørene neste uke.

Vurderer å trekke seg ut

Eirik Kynningrud, daglig leder i i Nordic Crane, forteller at de har utestående et beløp i overkant av én million kroner.

– Tiden vil vise om vi kommer til å stå i prosjektet lenger. Det er tragisk at en konkurstrussel fra utlandet kan ramme hele Follobanen, sier Kynningsrud.

Ifølge flere kilder har Keller Gründlagging, en av de større underentreprenørene på Follobanen, pakket ned og forlatt prosjektet som følge av at de har høye utestående beløp.

– Det vil vi ikke kommentere. Dere får ta det via Bane nor, sier Per Bolin, administrerende direktør i Keller Grundlägging, til TU.

Utsettes ett år?

Stenseth & RS Entreprenør, som jobber med å støpe et tunnelløp som etter planen skal kobles opp mot Oslo s i sommer, vurderer å stoppe arbeidet.

– Vi har fått betalt så langt, men må se an situasjonen. Vår leveranse er en såkalt kritisk leveranse som må være ferdig til sommeren, ellers må den utsettes ett år. Det er fordi Oslo s må stenges for å gjøre ferdig jobben, noe som gjøres i fellesferien, sier Petter Kveil, daglig leder i Stenseth & RS Entreprenør.

Også Sonar Bemanning, som har personalansvaret for 25 arbeidere på Follobanen følger utviklingen.

– Jeg ønsker ikke kommentere spørsmål om fakturaer, sier Ørjan Berg Hansen i Sonar Bemanning.

Selskapet har blant annet grunnarbeidere, maskinførere, kranførere, elektrikere, sveisere og sikkerhetsansvarlige i jobb på Follobanen.

– Situasjonen har kommet veldig brått på oss. Vi håper å kunne fortsette jobben og vil uansett forholde oss til det personalansvaret vi har for våre ansatte, sier han.

Krisemøte

Torsdag var Bane nor i krisemøte med Condotte i Italia for å få mer informasjon om situasjonen.

Dersom det åpnes konkursbeskyttelse, vil domstolene utøve kontroll på en slik måte at leverandører og andre skal være sikret oppgjør for alle leveranser og arbeid som utføres etter 8. januar, skriver Bane nor i en pressemelding.

Bane nor skriver at deres hovedinteresse er å sikre fremdriften til Follobaneprosjektet.

– Vi ser at det er progresjon, men det er for tidlig å si noe utover det om det endelige resultatet. Bane NOR har startet og vil fortsette med individuelle møter med underleverandører i løpet av neste uke, sier prosjektdirektør i Follobanen, Per David Borenstein, i pressemeldingen.

Condotte i Norge henviser til Bane nor for uttalelser. Condotte i Italia har ikke besvart TUs henvendelser fredag.

Bane nor forteller at de er i samtaler med underleverandørene, og at de ikke kan gi flere kommentarer om saken på nåværende tidspunkt.

I pressemeldingen står det at Bane nor forbeholder seg retten til å ta i bruk rettighetene man har i kontrakten med Condotte, men organisasjonen kan ikke per nå kommentere om dette involverer eventuelle garantier.