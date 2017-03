Skanska vant søksmål om Follobanen – tilkjent 305 millioner

Bane Nor er dømt til å betale Skanska 305 millioner kroner etter at et italiensk selskap fikk kontrakt for deler av Follobanen.

Skanska saksøkte Bane Nor etter tildelingen, melder NRK.

Nå har Tingretten gitt Skanska rett i at tilbudet fra konkurrenten skulle vært avvist.

Mangler i tilbudet

Det italienske selskapet Condotte hadde levert et tilbud på omtrent 2,3 milliarder, mens Skanskas tilbud var på nesten 2,8 milliarder.

Bane Nor – tidligere Jernbaneverket – valgte det billigste tilbudet, men Oslo tingrett er gir Skanska medhold i at Condotte skulle vært avvist, og at dersom dette hadde skjedd, ville med all sannsynlighet Skanska fått jobben, melder bygg.no.

Skanska mente Bane Nor hadde stilt som absolutt krav at fjellet ved inngangen til Ekebergåsen skulle sikres i forbindelse med bygging av ny jernbanetunnel.

Condotte hadde ikke dette med i sitt tilbud.