B-1B Lancer: Amerikanske bombefly på nytt norgesbesøk

Det har gått ni måneder siden amerikanske bombefly deployerte til Norge for første gang.

Nå har tilsvarende B-1B Lancer-fly vært på en ny norgesvisitt.

To av de fire strategiske bombeflyene, som for tida er stasjonert på RAF Fairford i England, gjennomførte mandag 1. november samtrening med det norske forsvaret.

Må øve jevnlig på samvirke

I ei melding fra Nato kommer det fram at flyene møtte to norske F-35A i arktisk luftrom og blant annet gjennomførte felles øving på å angripe bakkemål der det var norske såkalte «Joint Terminal Attack Controller» (JTAC) som besørget måldata for flyene.

Nato påpeker at slike samvirkeoperasjoner mellom land- og luftstyrker er en sentral evne for de allierte og at det er nødvendig med jevnlig trening for å å opprettholde evnen til å samarbeide effektivt og utvikle prosedyrer.

B-1B Lancer-flyene på RAF Fairford etter øvelsen i Norge. Foto: Senior Airman Colin Hollowell

– Øvinga fokuserte på integrasjon mellom F-35, som er det mest avanserte kampflyet flere Nato-nasjoner nå har tatt i bruk, og den supersoniske B-1B, skriver Nato.

I den samme meldinga, som også er publisert av US Air Force, uttaler general Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, at slike øvelser bidrar til å styrke deres evne til å reagere effektivt mot trusler i Arktis.

Å kombinere femtegenerasjons-kampfly med langtrekkende bombefly med et stort våpenarsenal er en viktig avskrekkende faktor, mener han.

Forbereder Nato-beredskap

Luftforsvaret opplyser til Teknisk Ukeblad at det denne gang var F-35A fra Ørland som deltok i øvelsen.

I september var det F-35A fra Evenes som trente sammen med B-2 Spirit-bombefly som på den tida var stasjonert på Keflavik på Island.

332 skvadron er for tida tilbake på Evenes flystasjon for tredje gang. Nå med to F-35A for å trene på døgnkontinuerlig beredskap som ledd i forberedelsene til å overta Nato-beredskapen om to måneder.

I forrige uke fikk de uventet støtte til QRA-treninga ved at Russland sendte ei flygruppe bestående av to Tu-160 Blackjack strategiske bombefly eskortert av to MiG-31 Foxhound jagerfly, et Su-24 Fencer rekognoseringsfly og et A-50 Mainstay kommando- og kontrollfly til norskekysten.

To B-1B Lancer og et polsk F-16 i forrige uke. Foto: USAF

F-35-flyene og F-16 fra Bodø var oppe og identifiserte dem. Ifølge Forsvarets tall har det vært mindre russisk flyaktivitet så langt i år enn det har vært de siste årene.

Dette var første gang siden i sommer at beredskapsflyene ble «scramblet», og det er identifisert totalt 48 russiske fly hittil i 2021.

Planlagt trening

Mandagens samtrening med B-1B, også kalt «The Bone», var for øvrig varslet på forhånd.

I starten av oktober, da 9th Expeditionary Bomb Squadron fra flystasjonen Dyess i Texas deployerte til RAF Fairford, USAFs framskutte bombeflybase i Europa, opplyste amerikanerne at de blant annet hadde planlagt øvingsaktivitet i arktiske strøk.

For ei uke siden trente bombeflyene med polske F-16, svenske Jas-39 Gripen og JTACs fra Estland. Uka før var det samtrening med jagerfly fra Canada, Polen og Romania, med støtte fra tyrkiske KC-135-tankfly.

En tilsvarende såkalt Bomber Task Force (BTF) deployerte til Ørland for første gang i februar og mars i år. USAs B-1-flåte består nå av 45 fly etter at de 17 mest brukte og vedlikeholdskrevende flyene nylig er blitt faset ut.